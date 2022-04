Joven que vende mandalas para costear boletos seguirá estudiando gracias a ayudas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Fernando da Rosa, un joven estudiante de magisterio de Artigas que pinta mandalas para poder costear sus boletos, recibió un gran apoyo colectivo para poder seguir estudiando. La cooperativa de ómnibus artiguense le dio un pase libre para que no tenga que pagar los viajes y otras personas le donaron túnicas y materiales de dibujo.

Fernando fue protagonista días atrás de un reportaje televisivo de Telenoche donde narraba su historia. Muchas fueron las personas que quisieron colaborar. "Sigo sin creer todo lo que está pasando, me contactó tanta gente que aún es difícil tratar de responder a todos ello", expresó el joven.

"Fui a la casa del director de Cotabu (Cooperativa de Ómnibus de Transporte Artigas -Bella Unión), me recibió y hablé con el, le dije que muchísimas gracias ya que con esa boletera yo voy a tener para todo el año y, si necesito, me dijo que podía contar con el", dijo el joven a Telenoche.



El futbolista Darwin Núñez, oriundo del mismo departamento, también escribió al joven por WhatsApp. "Me pidió lo que necesitase, cuál era el costo y qué materiales de dibujo o estudio necesitaba", detalló Da Rosa.



"Es impresionante, porque yo pasé de ser una persona solo vendía un mandala y venía caminando porque no tenía para el boleto a que me contase un jugador de fútbol que creció a pesar de todas las dificultades que tuvo", agregó.