Incendios en Montevideo y el interior generan pérdidas millonarias

Los incendios desatados en Montevideo, Canelones y Rocha tienen a maltraer a bomberos y pobladores y generan abultadas pérdidas materiales.

El martes se desataron tres incendios en los balnearios El Pinar (Canelones), La Esmeralda y Santa Isabel de la Pedrera (ambos en Rocha).



Si bien los focos de El Pinar y Santa Isabel fueron extinguidos el de La Esmeralda seguía ardiendo con furia ayer, al punto tal que hubo que empezar a evacuar algunos pobladores de la zona. El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) informó que se iniciaron las evacuaciones por la “propagación del fuego, la dirección del viento y de acuerdo a los protocolos vigentes”.

Ayer la Fuerza Aérea trabajaba en el lugar junto a bomberos y pobladores de la zona para “continuar colaborando con la mitigación de los focos ígneos”.



Al momento se encuentran desplegados en la zona de Santa Teresa dos helicópteros UH-1H, matrícula 053 y 059 en estado de alerta para continuar con colaborando con la mitigación de los focos ígneos.



Aníbal Pereyra, intendente de Rocha, comentó a “Difusora rochense” que “el incendio de Santa Isabel fue controlado sobre las 4.00 horas”.



“Solo quedaban unos foquitos sobre el mar pero ese incendio, que hacía correr riesgos mayores para las viviendas principalmente, quedó felizmente controlado”, agregó el jerarca. Cuatro fueron afectadas.



Bomberos indicaron a El País que estiman que el área afectada por el fuego entre La Esmeralda y Punta del Diablo supera las 200 hectáreas.

Área afectada por el incendio en Santa Isabel de La Pedrera. Foto: Ricardo Figueredo

Sobre este último el intendente señaló que el fuego “sigue quemando con fuerza”.



“El viento cambió, en la noche avanzó un poco hacia La Esmeralda. El viento ahora está hacia el mar y está quemando hacia esa dirección”, explicó.



Pablo Benítez, vocero de Bomberos, por su parte, destacó que el fuego en ese lugar “aún no está controlado, está en propagación y con un frente importante de propagación de hasta tres kilómetros”.



Asimismo hizo hincapié en que “se ha reforzado en cuanto a equipamiento y personal” de Bomberos.



Incendio en Pocitos.

Mientras el fuego se extendía en Rocha, una zona de Pocitos fue sacudida al comienzo de la noche de ayer cuando un auto se incendió en el segundo subsuelo de un edificio ubicado en Benito Blanco y Vázquez Ledesma, generando que el humo subiera por los ductos, escaleras y pasillos. Ello generó temor entre las personas alojadas en el edificio.



“Tengo a mi hija adentro del edificio; no estoy tranquilo. Hasta que no traigan a mi hija, la situación no está controlada”. Así señaló a El País un padre que esperaba afuera del edificio. La construcción de ocho pisos, fue recorrida por los bomberos munidos de tanques de oxígeno yendo por todos los apartamentos solicitando a las personas que se ubicaran cerca de las ventanas y evitasen inhalar el humo.



Una joven, que se encontraba en estado de shock, fue trasladada hacia la puerta del edificio por tres bomberos. Allí fue atendida por un médico. Tras estabilizarla, un bombero la cargó en brazos hacia una ambulancia donde fue asistida.

Bomberos trabajan este miércoles en un incendio que se desarrolló en Pocitos. Foto: Fernando Ponzetto

En el ínterin, los bomberos decidieron cortar la electricidad del edificio para poder apagar el incendio del auto y realizar las tareas de enfriamiento sin riesgo.



Pablo Benítez señaló que se explicó a los moradores que se mantuvieran en sus apartamentos porque el tránsito por las escaleras era más dañino como consecuencia del humo. “Aconsejamos eso siempre y cuando no ingrese humo al apartamento”, explicó.



Benítez dijo que no se pensó evacuar el edificio. “Esa tarea se realiza si el edificio esta lleno de humo. Este no es el caso. Se reiniciará la energía eléctrica cuando el edificio esté libre de humo y un técnico exprese que no hubo daño estructural”, dijo.