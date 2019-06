Inauguran ampliación del muelle C en el puerto de Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Quedó inaugurada la ampliación de la terminal marítima del puerto de Montevideo, que consistió en la construcción de un muelle nuevo de 180 metros de largo y de 34 metros de ancho, con una posibilidad de calado de 14 metros.

La obra implicó ganarle espacio al mar e incluyó el dragado. Los trabajos se realizaron entre junio de 2016 y junio de 2019.



Este proyecto es la continuación del Muelle C ubicado a la altura de la calle Río Branco, que fue inaugurado en 2015 y también fue ejecutado por la empresa uruguaya Saceem, la francesa Soletanche-Bachy y la belga Dredging International.



La información oficial indica que la inversión que realizó la Administración Nacional de Puertos para la ampliación del Muelle C ascendió a US$ 82,5 millones. El muelle, cuya extensión total será ahora de 540 metros, tendrá un uso multipropósito, es decir, que permitirá trabajar con distintos tipos de carga.



Junto a la actualización de esta infraestructura se añadió un patio de tres hectáreas, a fin de que las mismas sean usadas como área de respaldo.



“El concepto continúa siendo el de un muelle multipropósito”, afirmó el presidente de la ANP.



“Las primeras en operar allí y en lo que resta de la presente administración serán grúas móviles”, adelantó el funcionario. El primer tramo del muelle se inauguró en febrero de 2015 y comprende una explanada de 3,4 hectáreas ganadas al mar, que se utilizan como zona de operación, depósito, vía de circulación y estacionamiento.



Díaz afirmó que en el área se ha embarcado recientemente pinos en rolos con destino a China. También se verificó operativa de barcazas con contenedores, bovinos y automóviles, entre otras mercaderías. Muy cerca de allí, pero sobre la rambla, comenzaron las tareas para construir un viaducto.