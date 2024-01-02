IMM informó que en 2023 aumentó casi un 7% la cantidad de residuos que se levantaron en la capital

Redacción El País

La Intendencia de Montevideo afirmó este martes que durante el año 2023 se levantaron 606 mil toneladas de residuos, lo que significa un 6,7% más que en 2022.

Según el balance de la comuna, el mes en el que se recogieron más residuos este año fue diciembre, superando las 60.000 toneladas de residuos domiciliarios. En los meses anteriores la cantidad de residuos recogidos estaban en el entorno de las 40.000 y 50.000 toneladas.

En rueda de prensa, el director de Desarrollo Ambiental de la comuna, Guillermo Moncecchi, señaló que este 2023 se levantaron 38 mil toneladas más de residuos. Estiman que esto tiene que ver con que "hay una mayor cantidad de residuos que están yendo a una disposición adecuada" ya que antes éstos se salían del sistema de recolección e iban a parar a cursos de aguas y que ahora el proyecto Áreas Liberadas evitó que esto pasara.

"El trabajo del proyecto Áreas Liberadas que retira residuos de basurales, de cursos de agua, no solo implica el levante de esos residuos sino el trabajo con las comunidades para lograr que esos servicios no terminen ahí", explicó.

Proyecto Áreas Liberadas Foto: Intendencia de Montevideo.

"El balance entendemos que es positivo, diciembre fue un mes que nos exigió mucho porque hubo un aumento importante en la cantidad de residuos generados dentro del sistema de Montevideo", dijo el director. "Llegamos a un 31 con una situación normalizada", añadió. Según comunicó previamente la IMM, antes de fin de año se vaciaron el 91% de los contenedores en tres días. No hubo recolección este 1 de enero y la comuna pidió a la ciudadanía no sacar la basura hasta pasadas las 19:00 horas, ya que el servicio se retomó a las 20:00 horas.

Moncecchi indicó además, que uno de los mayores desafíos es el manejo de los residuos grandes, que quedan fuera del contenedor y son más pesados. El director indicó que esta práctica "no es correcta" ya que se derivan "muchos recursos que pueden dedicarse a otra cosa" y por eso se debe solicitar el servicio gratuito de recolección.

En este sentido, los primeros datos del balance indican que en diciembre se resolvieron casi 100.000 solicitudes a la División Limpieza a través de la línea de WhatsApp. Solicitudes que, en los meses anteriores, estaban por encima de las 50.000 solicitudes. En este punto, Moncecchi sostuvo que la gestión de 2024 de la IMM tiene como objetivos "aumentar la eficiencia", "mejorar la forma de recoger" y "trabajar en ese cambio cultural".