¿Hubo genocidio charrúa? Ediles alzaron sus lanzas

La Junta de Montevideo, que pese a ser un legislativo departamental muchas veces discute temas foráneos y extemporáneos, recuperó un debate casi perimido en el Uruguay: la existencia —o no— de un genocidio charrúa.

Todo comenzó con una alusión al próximo Mundial de Fútbol y a la denominada "garra charrúa", y dejó en exposición heridas que siguen abiertas desde la llamada "matanza de Salsipuedes" en 1831.

El tema fue introducido en Sala por el edil suplente Miguel González, quien ocupó la banca en lugar de Claudio Visillac (FA), y continuado por la edil Fátima Barrutta, de la bancada de Edgardo Novick.

Barrutta comentó que el concepto de genocidio fue introducido a finales de la Segunda Guerra Mundial por Raphael Lemkin, "quien lo define como la aniquilación coordinada y planificada de un grupo de determinada nacionalidad, religión, etnia o ideología mediante diversas acciones, cuyo objetivo consiste en eliminar los cimientos fundamentales para la supervivencia y reproducción del grupo como tal".

"A lo manifestado por el señor edil, yo le agrego la reflexión de pensar no solo en esta historia reciente, sino en los hechos que nos han acontecido desde las civilizaciones prehispánicas, desde el genocidio de los judíos, el de los armenios, el de Ruanda, el japonés —del que poco se habla— y el nuestro de los charrúas", destacó.

Desde su misma bancada, fue inmediatamente retrucada por el edil Gustavo Zúñiga.

"Se habla de un supuesto genocidio, creo que ya estamos en terreno de la historia, de cambiar la historia y, a mi modo de ver, de faltar a la verdad. Es totalmente positivo hablar de estos temas, más teniendo en cuenta que hay mucha confusión. Se escribieron ríos de tinta sobre el tema, pero nunca hemos llegado a una conclusión, y en cuestiones de historia no hay que llegar siempre a conclusiones. Pero yo puedo asegurar que en Uruguay nunca existió un genocidio, y sin duda no existió un genocidio de los charrúas", destacó Zúñiga.

El coloradismo.

El rifirrafe incluyó algunas acusaciones de "mentir" y de intentar perjudicar al Partido Colorado. Haciendo uso de una banca como edil suplente del Frente Amplio, Mario Calandra —quien durante muchos años militó en filas coloradas— dijo que "en otros períodos era algo difícil hablar de este tema", que toca al fundador de este partido, el primer presidente, Fructuoso Rivera.

"Estuve 17 años en ese partido y continúo con mis designios batllistas. Pero ¿por qué no se hablaba de genocidio en ese momento? Porque sí se le había ocultado el genocidio a la historia y al Parlamento. Hasta el momento teníamos todo oculto. Sería bueno que se leyera la novela ¡Bernabé, Bernabé!, del gran escritor Tomás de Mattos, quien de manera excepcional cuenta —en forma novelística— lo que fue el genocidio", indicó Calandra, quien es, además, librero.

A su vez, la edil frenteamplista Delia Rodríguez señaló: "Capaz que hay una diferencia entre genocidio y exterminio, pero lo cierto es que en el Uruguay no existen los indios. Uno viaja a cualquier país de la región y encuentra colonias de indígenas —en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Bolivia, etcétera— que mantienen sus más puras tradiciones y viven en las condiciones en que desarrollaron su cultura. Aquí no existen. O sea que fue un genocidio o un extermino".

"Tacuabé y Guyunusa —la joven pareja de indios que luego tuvo una hija en Francia— eran expuestos en esa jaula engrillados, junto con Vaimaca y Senaqué. Ellos no fueron en avión a Francia, alguien los llevó", agregó Rodríguez.

Zúñiga, quien milita en el Partido Colorado, respondió que el genocidio charrúa es "una falsedad, una mentira".

"Se habla de los charrúas expuestos en París. Eso es algo que reconozco; fueron cosas abominables. De hecho, hubo discriminación y enfrentamiento con los charrúas, pero decir que hubo un genocidio es completamente diferente, y es lo que estoy criticando", destacó el edil de la Concertación.

Los temas de hoy que no se tratan en las sesiones

En medio del debate sobre el genocidio charrúa que se dio en el seno de la Junta Departamental, el edil nacionalista Javier Barrios Bove consideró que "en Sala tenemos que discutir sobre los temas reales que están ocurriendo hoy a los montevideanos".

No es la primera vez que el cuerpo parlamentario aborda temas que son ajenos a la actualidad de Montevideo. Lo hizo por ejemplo el año pasado cuando fue destituida la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.

"Lo que está ocurriendo en el Servicio de Necrópolis es muy grave. Primero, los funcionarios tomaron la medida de no recoger de las morgues los cuerpos de aquellas personas que no estaban identificadas. (…) Me encanta dar debates sobre la historia y el pasado, pero creo que algún día esta Junta Departamental de Montevideo se tiene que abocar a los temas de actualidad, a los temas que lastiman y preocupan a los montevideanos", dijo el edil de Alianza Nacional.

Rivera y la "matanza" de Salsipuedes

El artículo de Wikipedia sobre la "Matanza del Salsipuedes" (1831) es bastante más exiguo y lineal que la discusión que se reseña en la misma enciclopedia. Una de las agrupaciones que reivindica ascendencia indígena (Conacha, Consejo de la Nación Charrúa), sostiene que el Estado uruguayo "se construyó en base al genocidio los charrúas".

Varios investigadores, en cambio, ponen en duda que los charrúas tuvieran un protogonismo significante en la historia de lo que es hoy el territorio uruguayo. Uno de ellos es el antropólogo Daniel Vidart, quien sostiene que los guaraníes y otras tribus eran preponderantes. Según Vidart, "no hay indios charrúas en el Uruguay contemporáneo".

"No fue muy abundante la etnia charrúa", escribió. "El nomadismo no es generoso con la demografía. Es imposible proporcionar cifras acerca de cuántos sumaban en el tiempo de la llegada de los conquistadores (...) La matanza del Yí en el 1702, las persecuciones y el constante goteo de las mortandades provocadas por las armas, y aún mas por las enfermedades, los habían reducido a 600 antes de 1831".

El expresidente Julio María Sanguinetti, en un artículo publicado en Correo de los Viernes, sostiene que en Salsipuedes "no murieron más que un puñado de charrúas (entre 20 y 40, según testimonios diversos) y también hubo bajas del ejército nacional que comandaba Rivera". Sanguinetti remite a investigaciones que llevaron a cabo autores rigurosos como Juan Salaverry, Eduardo Acosta y Lara y José Figueira y, últimamente, Oscar Padrón Favre y Diego Bracco, además del mencionado Vidart, y que han sido "ignorados olímpicamente" por "seudohistoriadores cuyos relatos se siguen repitiendo".

Visiones partidarias.

MARIO CALANDRA Cuando era un tema tabú El edil frenteamplista (s) Mario Calandra, quien durante muchos años militó en filas coloradas, dijo que "en otros períodos era algo difícil hablar de este tema, que toca, obviamente, al fundador de un partido, el Partido Colorado".



"Estuve 17 años en ese partido y continúo con mis designios batllistas. Pero ¿por qué no se hablaba de genocidio en ese momento? Porque sí se le había ocultado el genocidio a la historia y al Parlamento. Hasta el momento teníamos todo oculto. Se buscaron las formas de hacer un pacto de silencio —o por conveniencia— ante la historia y ante el Parlamento. Esto no lo digo yo, sino que lo hablaron ya Vidart y Picerno, investigadores de historia".