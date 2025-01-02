"Hoy no hay un gran retraso": IMM realizó un balance de la recolección de residuos durante las fiestas

Redacción El País

El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Guillermo Moncecchi, realizó este jueves 2 de enero un balance de la recolección de residuos durante las fiestas de Nochebuena, Navidad y Año Nuevo.

El jerarca de la comuna capitalina sostuvo que hubo "un trabajo concentrado en diciembre pero que fue el resultado de una serie de cambios estructurales" que la intendencia "fue incorporando en 2024". "Herramientas de infraestructura, tecnología y evidencia para conocer la situación de recolección desde el punto de vista de lo que se recoge cada día. Reclamos que se están recibiendo a través del 092 250 260, GPS que nos permiten conocer la situación. Con esa información diariamente evaluamos la situación a comienzo del día para responder mejor a las demandas que vamos a tener", acotó.

En comparación con 2023, Monccechi señaló que hubo una baja en los reclamos por problemas en la recolección de residuos. "Un indicador que tenemos es que en diciembre de 2024 hubo un 68% de los reclamos que hubo en 2023. Hubo una baja de un 30% de los reclamos, lo cual nos da una idea", afirmó.

Por otro lado, el jerarca de la IMM destacó que hubo "jornadas especiales adicionales" para la recolección" y sostuvo: "Reforzamos la respuesta ante situaciones de hurgado o residuos no previsto, con camiones y motocarro. Focalizado en lugares donde podíamos prever una situación más compleja".

"Generalmente las situaciones más complejas se dan vinculadas a zonas de hurgado, como por el eje de la Avenida Rivera o en el Centro. Se respondió más rápidamente al conocer esa información", aseguró.

Monccechi sostuvo que "hoy no hay un gran retraso" en la recolección "más que el que corresponde de un día sin recolección". "En Navidad recuperamos completamente la situación, se llegó así al 31 en muy buenas condiciones. Esperamos que de acá al fin de semana esté completamente normalizado. Es decir con todos los contenedores con menos de dos días de vaciado", comentó.