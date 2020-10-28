Hoy comenzará a funcionar el servicio "Taxi Mascotas" para trasladar animales

MONTEVIDEO

Óscar Dourado dijo que en principio habrá seis vehículos ya equipados para cumplir con este servicio, pero aclaró que eso irá aumentando "en proporción de la demanda".

Desde este miércoles quedará habilitado y comenzará a funcionar el servicio "Taxi Mascotas" para que los usuarios puedan trasladarse con sus animales.

Dicha función la ofrecerán Radio Taxi 141 y Radio Taxi Montevideo 1711. La misma se deberá reservar a través de los teléfonos 092 360 622 o al 1711 opción 2. Se recomienda, si es posible, que los pasajeros llamen con al menos una hora de anticipación.

Óscar Dourado, gerente general de la Gremial Única del Taxi, confirmó a El País que en principio habrá seis vehículos ya equipados para cumplir con este servicio, pero aclaró que eso irá aumentando "en proporción de la demanda".

Asimismo explicó que todos los autos serán constantemente higienizados y contarán con jaulas para animales grandes, medianos y chicos.

Dourado destacó el rol y el lugar que los animales ocupan hoy en las familias y la importancia de que tengan "una forma segura y cómoda" de poder trasladarlos. "Principalmente en pandemia, donde hay otras complicaciones y dificultades", indicó.

El "Taxi Mascota" tendrá un costo de $60 adicional al valor del viaje. Esos $60, remarcó Dourado, serán exclusivamente para cada conductor. La idea es que sirva como una forma de "incentivo" y nuevos choferes quieran sumarse a esta modalidad.