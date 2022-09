Lo que hay que saber sobre el operativo de seguridad para el clásico de mañana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Mañana 4 de setiembre a las 15:30 hs se jugará el clásico del fútbol uruguayo en el Gran Parque Central. El Ministerio del Interior informó días atrás en conferencia de prensa que 1073 efectivos trabajarán en un operativo de seguridad que comienza a las 23 horas de este sábado y culimna sobre fin de la jornada del domingo.

Desde las 6 de la mañana del domingo se implementará una zona de exclusión en La Blanqueada. Habrá vallado en los alrededores del estadio de Nacional. Se suman patrullajes preventivos en autos y también a pie.



Los hinchas de Peñarol deberán presentarse en el ex Mercado Modelo antes de las 12.30 del domingo. Allí se realizarán los controles de las entradas y las personas serán registradas para evitar el ingreso de objetos no permitidos. También habrá chequeo con cámaras de reconocimiento facial. Luego los hinchas serán trasladados hasta el Gran Parque Central en ómnibus y finalizado el partido regresarán al ex Mercado Modelo.



Los hinchas de Nacional deberán esperar una hora después de finalizado el partido para poder abandonar el estadio.

¿Qué objetos están autorizados a ingresar al Gran Parque Central?



Según detalló el Ministerio del Interior se habilita llevar:



• Radios portátiles con pilas chicas (AA – AAA).

• De acuerdo a las condiciones climáticas, paraguas sin punta.

• Bombos, tambores o redoblantes con lonja transparente (de acuerdo a las condiciones de control y registro para el ingreso coordinadas previamente).

• Banderas de hasta 2 mts. x 1 mt. con caño de plástico flexible de diámetro no mayor a 1 cm., hueco y que no tenga las extremidades tapadas. Las banderas tampoco podrán adherirse entre sí para formar una más grande.

• Termo y mate.

• Carteras, bandoleras, mochilas, bolsos y riñoneras.





¿Qué objetos están prohibidos?



-Botellas con agua o cualquier bebida

-Papel picado

-Serpentinas o rollos de papel

-Bengalas, humo y pirotecnia

-Artículos sonoros

-Silbatos y luz láser​