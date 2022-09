Qué dicen los vecinos de La Blanqueada acerca de la llegada de los hinchas de Peñarol al GPC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Federico lo va a mirar desde la Tribuna Atilio García. Belén, su novia, prefiere quedarse en la casa y asomar la vista por la ventana para relojear esporádicamente el recorrido de los hinchas.

El clásico entre Nacional y Peñarol volverá a La Blanqueada después de 93 años. Aunque en 2021 se desarrolló allí la llave de ida entre ambos por Copa Sudamericana, la pandemia impidió que asistieran los hinchas. Será la primera vez, en mucho tiempo, que se jugará a estadio lleno, con el Gran Parque Central como principal escenario.

“Sé que hay un buen operativo de seguridad, pero el miedo siempre está. Yo vivo en la tribuna visitante y los hinchas de Peñarol van a pasar por mi vereda”, dijo Belén a Ovación.

Ella y su novio están preocupados. Viven a espaldas de la tribuna Héctor Scarone, a la que asistirán unos 2.000 hinchas visitantes, y temen por la seguridad de su hogar, pero también por los posibles incidentes que se generen alrededor de la manzana. Saben que mañana no será un domingo más y que una parte del barrio estará, aunque sea por unas horas, pintada de amarillo y negro.



Los jóvenes son solo dos de los tantos vecinos a los que el partido clásico les movilizará los planes del domingo. Los paseos con el perro, las caminatas, las salidas en auto o bicicleta estarán condicionadas por un partido de fútbol y tendrán que postergarse para otro momento.

Sucede que la policía resolvió en conjunto con el Ministerio del Interior delimitar una zona de exclusión que abarcará las avenidas Garibaldi, Luis Alberto de Herrera, 8 de Octubre y Monte Caseros. La medida impedirá la circulación por la zona, salvo de los residentes.



Con su perra en brazos, Belén explicó que vive a metros del estadio hace casi dos años y que si bien no ha tenido inconvenientes vinculados a la inseguridad, tomará algunas precauciones por si acaso: “Prefiero quedarme con ella (por la perra), principalmente para cuidarla por si llega a pasar algo. Espero que no pase nada, pero me voy a quedar en mi casa por seguridad”.

Vecina del Gran Parque Central. Foto: Estefanía Leal.

Federico, por un lado, está entusiasmado por volver a ver a Luis Suárez en un clásico del fútbol uruguayo. Pero, por otro, sabe que antes y después de los 90 minutos la tensión se concentrará a las afueras de su casa y que cualquier paso en falso de los efectivos puede desatar un conflicto.



“Esta cuadra (Juan Ramón Gómez) es especial porque en esta calle entra toda la tribuna visitante, independientemente del cuadro que sea. Se vive con incertidumbre. Nosotros nos mudamos a finales de 2020 y agarramos toda una etapa en la que no había público. Después, en 2021, empezó con un público reducido y por ahora el más peligroso que ha venido es el de Estudiantes. Estábamos con un poco de incertidumbre por su amistad con Peñarol; por suerte salió todo bien y por ahora no pasó nada”.

Para evitarse problemas en la caminata hacia el estadio, saldrá con una campera de abrigo por encima de la camiseta tricolor y esperará a que los fanáticos aurinegros terminen de ingresar al estadio.

La Blanqueada en la previa al clásico. Foto: Estefanía Leal.



El operativo autoriza la entrada visitante a partir de las 11 horas -cuatro horas y media antes del comienzo- mientras que los socios de Nacional podrán hacerlo desde 12.30.



El locatario lanzó un comunicado el pasado sábado en el que advierte que las autoridades trabajarán para que la “vida del barrio se altere lo menos posible dentro de la complejidad lógica del espectáculo”.



Sin embargo, la organización del evento no solo afectará la cotidianeidad de los vecinos, sino también la de los comercios aledaños.

Verónica, que es dueña de un almacén ubicado en Jaime Cibils y Urquiza, aún dudaba al cierre de esta edición sobre si abrir o no el domingo, cuando normalmente los días de partido son sus jornadas de mayores ventas. “Abro y ese es el día que se mueve más. La gente que entra por la Atilio es la que pasa por acá, lleva alguna coquita, algún refresco, algo para comer para los gurises y sigue”.

Comerciante del barrio. Foto: Estefanía Leal.

La de mañana será una situación diferente: “No sé qué va a pasar, la zona de exclusión es grande. No sabemos si vamos a abrir. No va a haber pasada de gente por acá. Va a ser la policía, y ta. Vecinos no creo que vengan a la hora del partido”, matizó.



Ruben es un veterano que vive hace 37 años a una cuadra del Gran Parque Central y, además de vecino, es cliente del comercio. De los consultados fue el único que no se mostró preocupado por la llegada de Peñarol al barrio: “Tienen muy buena seguridad acá y, aparte, van a haber policías en pila. Es un partido más, me parece. Son hinchadas rivales, pero no creo que pase nada”.

Vecinos de La Blanqueada ubicados en el Gran Parque Central palpitan el clásico. Foto: Estefanía Leal.

Los fines de semana en los que juega Nacional dijo que nota un movimiento mayor al habitual, que va “mucha hinchada” y que la zona “se mueve lindo”.



Es de los que prefieren seguir el fútbol desde la casa: “Por los años que tengo, lo miro por televisión. Por ahora, en los años que tengo (75), nunca he tenido un problema”.

El antecedente

Clásico femenino de fútbol en el Parque Central entre Peñarol y Nacional. Foto: Leonardo Mainé

El 20 de julio de 2019 se realizó un clásico femenino en el estadio de los tricolores, que terminó con corridas entre hinchadas, seis detenidos durante el operativo y uno de ellos condenado a siete meses de prisión.



Con ese antecedente bajo la mira, Federico espera que ahora los fanáticos actúen como “personas civilizadas”.



“Hubo una omisión por parte de la Policía, una falta de efectivos policiales, de planificación, que esperemos que no suceda. Creo que deberíamos actuar como personas normales. Es un espectáculo deportivo y no debería pasar a mayores, independientemente del cuadro que sea. Si es un partido de fútbol, debería quedar todo adentro de la cancha. Yo me caliento como cualquier ser humano hincha de fútbol, pero pasar a mayores me parece una estupidez”, analizó.

Asistirán personalidades destacadas del deporte

Jorge Barrera e Ignacio Ruglio. Foto: Francisco Flores.

Además de la atracción que generará Luis Suárez dentro de la cancha, otras destacadas personalidades vinculadas al mundo del fútbol confirmaron a Ovación su presencia en el espectáculo. Entre ellos están el ex y el actual presidente de Peñarol, Jorge Barrera e Ignacio Ruglio, y por el lado de Nacional los exfutbolistas Richard “Chengue” Morales y Carlos Camejo.



Las localidades para Nacional (incluyen las tribunas Abdón Porte, Atilio García y José María Delgado) fueron agotadas en su totalidad por los socios tricolores en menos de 24 horas mientras que la venta de Peñarol (solo 2.000 entradas para la tribuna Héctor Scarone) tardó una hora y 43 minutos en finalizar desde que quedó habilitada en RedTickets.

El Ministerio del Interior y la policía gestionan el operativo

Mucha policía cerca del estadio tricolor. Foto: Leonardo Mainé

Más de 1.000 efectivos policiales estarán abocados al desarrollo del operativo de seguridad por el clásico, tanto en las inmediaciones del estadio Gran Parque Central como en el resto de la zona metropolitana.



La presencia de la policía se concentrará a primera hora de la mañana en el área de exclusión y luego se trasladará hacia el ex Mercado Modelo, donde se reunirán los hinchas de Peñarol desde las 10.00 hasta las 12:30 horas, que será el horario en el que partirá los últimos ómnibus.

La empresa Cutcsa dispuso un total de 50 buses para transportar a la hinchada visitante. El traslado será coordinado con la Jefatura de Policía de Montevideo, que incluirá a un policía por ómnibus durante el desarrollo de la caravana. El regreso será de la misma forma.