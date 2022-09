¿Qué dijo la Policía sobre los audios de barras que están circulando en redes previo al clásico?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras la presentación del operativo del clásico entre Nacional y Peñarol que se llevará a cabo este domingo, el Jefe de Estado Mayor de la Policía Nacional, el Comisario General Richar Cabral, dio a conocer que desde la Policía están al tanto de la circulación de algunos audios de barras bravas.

En la conferencia en la que se explicaron los puntos de control y traslado, los presidentes de ambos clubes, José Fuentes e Ignacio Ruglio, pidieron expresamente que sea una fiesta en paz. Sin embargo, en la previa ya se presentaron amenazas a la seguridad del encuentro apuntando al titular aurinegro.



Consultado sobre este tema, Cabral aseguró que "estamos en conocimiento de los audios, está trabajando la Unidad de Violencia en el Deporte al respecto. Queremos dejar en claro que va a haber un fuerte dispositivo policial, un fuerte control para contener y detener toda acción que pueda empañar lo que puede ser una fiesta del fútbol el día domingo".

Algunos de los audios que circulas en las redes a los que se hace referencia expresan: "Hay tremendo lío con Ruglio, parece que el paj... se hizo el bobo y no reservó lugar para los bombos. No me puedo imaginar un clásico sin bombos. Qué loco paj...".

"Estoy laburando con un amigo que va con los pibes del Borro y que va ir a quemar hasta el perro. Bolso que agarren en la calle lo van a partir. Sacó entradas cada bobeta... es un partido pesado y están re quemados los de la barra. Supuestamente se va a tratar de que no se juegue, van a ir a quemar hasta el perro en la previa", dice otro audio.

Otra de las voces dice: "Ruglio terminó de mandarse la cagada con los de la barra, le van a ir romper todo a Ruglio. Quiere ir a jugar de visitante sin bombos... Van a ir a matar alguno para que se suspenda el partido. No puedo creer que deje a las barras afuera".

Lo cierto es que si bien esos audios circulan y se hicieron virales más allá de que se desconocen a sus protagonistas, las autoridades ya están al tanto y trabajan, tal como expresaron en la conferencia de prensa, para evitar cualquier episodio de violencia antes, durante y después del clásico.