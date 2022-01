"Hay gente acá que lo perdió todo": el relato de vecinos de Malvín tras las fuertes lluvias

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El sol apenas había salido cuando Carla escuchó una explosión en su casa, ubicada en el barrio Malvín. Durante unos segundos estuvo sin entender lo que pasaba. Incluso, seis horas después, sigue sin saber muy bien qué fue lo que ocurrió. "El agua presionó contra la puerta del garaje que está abajo, se salió completamente del eje y entró como si fuera un tsunami", contó a El País.

La intensidad de las lluvias ocurridas en las últimas horas acumularon agua en las calles y de ahí se fue moviendo hacia las casas, ingresando con fuerza a través de puertas y ventanas. "Entró como una marea. Mi marido intentó ir a salvar las cosas que teníamos, algunas de valor, las fotos de mis hijos cuando nacieron por ejemplo, estaba todo en el garaje", relató.



Sin embargo, cuando quiso bajar "casi se lo lleva la corriente. Lo hubiera dejado contra las rejas", contó Carla y agregó: "Fue como una correntada que vino, explotó la puerta, reventó el muro del fondo y se llevó todo".



De todas maneras, asegura que de sus vecinos no fue ella la que pasó por la peor situación. "Perdimos muchas cosas materiales, pero la parte operativa como tal está arriba, la cocina, los cuartos. Pero hay casas que usan los garajes como apartamentos, o sea que hay gente acá que lo perdió todo, porque así como me entró a mí esa correntada, les entró a ellos en sus casas", dijo.



Vicente, un vecino de la zona, coincide. "Hay gente que perdió todo. Les quedó todo bajo agua y quedaron solo con lo puesto. Nunca me hubiera imaginado que algo así iba a pasar", indicó a El País.



En el edificio en el que vive, ubicado en el mismo barrio, el garaje quedó completamente inundado y sin posibilidad de acceder. "En este momento hay unos diez o 12 autos que están abajo del agua", contó.



Desde su apartamento logró capturar en video el momento en el que personas de la cuadra caminaban con las piernas bajo agua para intentar sacar las cosas que todavía estaban adentro de sus casas.

"Hasta el momento no ha venido nadie a ayudar, nos ayudamos entre vecinos", dijo Carla y relató que aunque llamó desde muy temprano tanto a la Policía como a los Bomberos, todavía no tuvo respuesta. Tampoco de parte de cuadrillas de la Intendencia de Montevideo.



"Acá no se ha aparecido nadie. Ni en el momento en el que pasó todo, cuando nos ayudamos entre nosotros, ni ahora. Había personas pidiendo auxilio. A un bebé lo sacaron con los brazos para arriba. Yo estoy temblando por el estado de nervios de la gente que no podía salir", expresó.



"Tenemos un Renault Kwid en el fondo que no sabemos cómo llegó"

Mientras Vicente se preparaba para ir a trabajar escuchaba la lluvia golpear contra sus ventanas. El sonido del agua no paraba. Cuando se asomó, vio una volqueta flotando. En ese momento entendió que no se trataba de una tormenta cualquiera.



"Tenemos un Renault Quid en el fondo que no sabemos cómo llegó hasta ahí. Tengo zapatos en mi casa que no sé de quién son", contó Carla y agregó que los muebles de su patio quedaron a 150 metros de su vivienda.



Lo mismo ocurrió con la heladera de su vecino, que fue arrastrada por la corriente y ahora está en un terreno baldío ubicado a pocos metros de la casa. "En mi garaje, ahora, hay ratas flotando. En la casa de mi vecino encontraron hasta una serpiente", relató.



Ahora, tanto Vicente como Carla están sin luz y forman parte de los casi 30.000 clientes que se vieron afectados. Los cortes se dieron, según explicó Silvia Emaldi a El Espectador, debido a que también hubo "inundaciones en subestaciones y estaciones a las que ingresó el agua", lo que llevó a cortar el suministro de energía en algunas zonas.



El jefe de pronósticos del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), informó que las precipitaciones de las últimas horas equivalen al registro de un mes. Sin embargo, aseguró que para hoy no se prevén más lluvias para el sur.



"Ahora tenemos que esperar a que siga bajando el agua y de a poco caer en lo que pasó. Tenemos que ordenarnos y entre los vecinos irnos ayudando para poder volver a la normalidad. Ahora solo nos queda la demencia de lo que pasó", resumió Carla.