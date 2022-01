No se prevén para hoy más lluvias fuertes en el sur; precipitaciones en horas equivalen a registro de un mes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las intensas lluvias en Montevideo y Canelones que se desarrollaron en las últimas horas, y alcanzaron 100 mm respectivamente, equivalen al promedio de precipitaciones mensuales señaló el jefe de pronósticos del instituto, Néstor Santayana.

Destacó que ya pasó lo peor en cuanto a lluvias para el sur y este del país en esta jornada. Ahora, las lluvias más intensas pasaron a afectar al centro, este y norte del país, y mirando los próximos días "se prevé que la semana sea inestable por lo menos en los primeros siete - 10 días de esta segunda quincena, donde se van a seguir dando eventos de precipitaciones y tormentas, algunas fuertes, que van a ir afectando distintas zonas del país en el correr de la semana", expresó.

Santayana destacó que la media mensual climática se ubica en 100 - 130 mm, de forma que entre las 05:00 y 07:00 principalmente "precipitó la medida mensual", que estuvieron asociadas a lluvias y tormentas fuertes cuando regía una alerta naranja del instituto.

El jefe de pronósticos indicó que Montevideo ha vivido un fenómeno de estas características en dos oportunidades en casi una década. Un evento similar en la capital ocurrió el 26 de diciembre de 2014 y otro el 18 de marzo de 2018, dijo.

Estos fenómenos son más frecuentes en verano por la "combinación de altas temperaturas, incremento de humedad e inestabilidad atmosférica", aunque puntualizó que no son "exclusivos" de la temporada estival, sino que pueden suceder a lo largo del año.

"Es una situación en condiciones bastantes similares a lo que sucedió en la ciudad de Canelones y en Piriápolis días atrás", donde hubo condiciones de alta temperatura, que al incrementarse a la humedad lo que es "favorable de por sí a inestabilizar la atmósfera, y a desarrollar lluvias y tormentas puntuales de rápido desarrollo que tienen ese potencial de generar intensas precipitaciones en lapsos muy cortos, así como pueden dejar granizo y rachas asociadas a tormentas", expresó.



Consultado sobre si se observa con cierta preocupación estos eventos consecutivos, dijo que "eso debe preocuparle a todos, no solamente a Inumet". De todas formas, dijo que lo ocurrido por estas horas "no es novedoso, siempre ocurrió y va a seguir ocurriendo".



De acuerdo al boletín pluviométrico actualizado a las 07:00 horas, en el barrio del Prado se registró la segunda máxima nacional de precipitaciones, que se ubica en un nivel mayor ya que hubo lluvias después de ese horario hasta media mañana.



El mayor registro de precipitaciones del país en las últimas horas fue en el aeropuerto de Carrasco (Canelones), donde entre ayer y hoy hubo 200 mm. En diciembre no hubo casi precipitaciones allí, y luego sucedieron las grandes lluvias entre ayer y hoy en esa zona, señaló Santayana.



Estimó que con esta cantidad de milímetros en poco tiempo "no hay ingeniería de desagüe que aguante en una ciudad", aunque indicó que en otras ciudades para prever mayores afectaciones, "por lo general se hace limpieza y mantenimiento antes de una temporada que inicien este tipo de tormentas". Puntualizó que con esto no apuntó con que no se haga, sino que "forman de las acciones preventivas que se hacen en la primavera-verano".