El gremio de los anestesistas le gana juicio al MTSS: ¿cuánto deberá pagar el Estado?

Un diferendo entre el Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) se resolvió en el Tribunal de Apelaciones. El gremio ganó y ahora la cartera deberá resarcir a este con un monto a definirse.

El fallo es definitivo, y no se podrá volver a apelar. La razón por la que se trata de un dictamen inapelable, según lo que dijeron fuentes judiciales a El País, es que el monto a pagar no supera las 4.000 Unidades Reajustables (actualmente, 16.000 millones de pesos, o unos 400.000 dólares). Si se tratara de una cifra superior, el MTSS podría recurrir el fallo en el Tribunal de Casación.



Este conflicto se arrastra desde 2008, explicó el presidente del SAQ, Daniel Montano, e involucra al Sindicato Médico del Uruguay (SMU). “En el Consejo de Salarios de ese año, se votó que los prestadores de salud iban a aportar mensualmente una cantidad determinada por cada médico contratado, tanto titular como suplente”, señaló Montano.



Lo que se recaudara con esos aportes debía ir al Fondo de Educación Médica Continua, y la distribución quedó a cargo del MTSS. Según Montano, una parte de los fondos le corresponden al SMU y otra al SAQ (debido a que el SAQ mantiene que no quiere ser representado por el SMU).

De acuerdo al presidente de SAQ, la discriminación de los montos no se realizó y todo fue a parar al SMU, para que este se hiciera cargo de su distribución (portavoces del SMU declinaron realizar declaraciones por el momento, por no ser parte y por querer estudiar el fallo en profundidad).



Eso motivó una acción judicial por parte del SAQ, que en una primera instancia falló a favor del MTSS. Es ese fallo el que ahora el Tribunal de Apelaciones revierte y, como dijo el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, el monto se pagará tal como se indica. Además, el jerarca recordó que este es un litigio que se originó en 2008, o sea durante el primer gobierno del Frente Amplio.



Aunque el monto a pagarle a la SAQ saldrá del erario público, lo cierto es que los fondos en su momento fueron al SMU, y que la demanda puede ser interpretada también como un reclamo hacia ese sindicato. Las relaciones entre ambos gremios han sido tensan, pero Montano dice que este fallo no debería contribuir a más tensiones. En su visión, se trata de relaciones entre profesionales de la salud. “Si nos manejamos con respeto y coherencia, no tiene que haber ningún problema entre dos gremios de profesionales universitarios”, dijo.

Pagar

El MTSS no tiene otra opción que destinar fondos públicos para pagarle al SAQ, y por eso algunas de las fuentes consultadas en ese ministerio expresaron malestar por la decisión judicial. En particular porque, como dijo una de ellas, que el ministerio se hiciera cargo de recibir el dinero para luego transferirlo a los gremios médicos (la Federación de Médicos del Interior también fue parte del acuerdo), pudo no haber sido la mejor solución, “aunque eso es fácil decirlo muchos años después, pero en ese momento fue la que se aplicó para aportar una solución a negociaciones complicadas”.



Otros expertos del ministerio de Trabajo explicaron que cuando se reclamó la información de las instituciones que recibirían los montos, estas no respondieron y que entonces se decidió girar la totalidad al SMU. En realidad, dijeron, el ministerio “está siendo condenado a pagar un dinero con el que no se quedó”.