Gobierno afina y apura dragado de canal por 200 millones de dólares

Jerarcas del Ministerio de Transporte mantendrán contactos hoy con técnicos para terminar el plan de dragado del canal de acceso al Puerto de Montevideo y llevarlo a 14 metros. Junto con el proyecto de obra, las autoridades de la cartera elaboran un estudio ambiental. Ambos planes luego serán entregados a la Cancillería para que los envíe a la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), con el propósito de lograr el visto bueno de Argentina.

El canal de acceso al puerto de Montevideo ya llegó a 13 metros. El jueves 21 fue balizado por la Armada y esa profundidad ya consta en las cartas náuticas, dijo a El País el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo. “Se trata de un hito para el puerto capitalino”, agregó el jerarca.



Pero no son todas rosas. Argentina pretende impulsar al Canal Magdalena. Se trata de un canal que sale del centro del Río de la Plata y va directo s Buenos Aires. No se recuesta en la costa uruguaya. Es decir, no pasa por aguas uruguayas.



Según supo El País, Uruguay tenía derecho a usar el Canal Magdalena, pero el gobierno anterior renunció a su participación y utilización. Hasta el momento, no trascendieron los motivos para una cesión de tal magnitud.



Más aún, cuando a la larga el Canal Magdalena perjudicará a los puertos uruguayos, dicen expertos.

Vieja discusión

Aumentar la profundidad del canal de acceso al puerto capitalino es un antiguo debate. En la administración anterior se acordó con Argentina en la Comisión Administradora del Río de la Plata que se dragaría el canal de acceso al puerto de Montevideo a 13 metros. Sin embargo, el 4 de junio de 2018, el entonces ministro de Transporte, Víctor Rossi, informó que se profundizará dicho canal a 14 metros y la extensión del mismo será hasta el kilómetro 54.



El 14 de diciembre de 2020, el entonces ministro de Transporte, Luis Alberto Heber; Curbelo por la ANP y el presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), José Luis Puig, firmaron un convenio marco cuyo objetivo era el dragado del canal de acceso al puerto de Montevideo y su ensanchamiento.



Los jerarcas informaron que el dragado costará US$ 200 millones.

Un reciente informe de la Cancillería argentina, al que tuvo acceso El País, advierte que toda la documentación presentada oficialmente por Uruguay en la Comisión Administradora del Río de la Plata fue para dragar el canal a 13 metros de profundidad y no a 14 metros.



“La posición argentina no es objetar la profundidad a 14 metros, ya que esta nunca estuvo en consideración” de la CARP, explica el documento argentino.



Para el caso de que Uruguay quisiera modificar total o parcialmente el dimensionamiento del nuevo canal aprobado, ya sea prolongándolo más allá del kilómetro 57 o aumentando su profundidad -14 metros- o aumentando el ancho por encima de 140 metros, ello se convertirá en un “nuevo proyecto”, advirtió Argentina.

Consultado por El País, el presidente de la CARP, Alem García, dijo que ese organismo espera el proyecto ejecutivo de la ANP sobre la profundización del canal desde hace un año y medio.



“En esta administración, en abril del 2021 anunciamos oficialmente la intención de profundizar a 14 metros. Desde entonces estoy esperando el proyecto para darle trámite”, dijo García a El País.

Cruce por violación de contratos de ANP

El exdiplomático y experto marítimo, Edison González Lapeyre, y la abogada en temas portuarios, Silvia Etchebarne, coincidieron en que el Estado uruguayo incumplió acuerdos con UPM, Katoen Natie y la Terminal Granelera de Montevideo al no dragar a 14 metros el canal de acceso a Montevideo. “Nos comprometimos en los tres contratos (con esas empresas) a tener esa profundidad en el canal”, dijo Etchebarne.



González Lapeyre fue tajante: “hay un incumplimiento del Estado uruguayo con esas tres compañías. En abril de 2021, el gobierno uruguayo envió una nota a la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) se solicitaba incrementar la profundidad del canal de acceso a 14 metros. Pero esa nota debió ser acompañada por un proyecto ejecutivo que debe decir cómo se hará ese dragado, el ancho de la solera. Ese proyecto ejecutivo nunca se presentó”, dijo González Lapeyre.



El presidente de la ANP, Juan Curbelo, relativizó las afirmaciones de Etchebarne y de González Lapeyre. “La decisión del gobierno es ir a 14 metros de profundidad en el canal. El contrato con UPM dice que se debe llegar a esa profundidad a los cinco años de comenzar a funcionar la planta. Con Katoen Natie tenemos plazo. Y el acuerdo con Terminal Granelera es tener hasta 14 metros de calado. Tenemos plazo para cumplir esos contratos”, dijo Curbelo.

Un canal que puede perjudicar a Uruguay



En el marco de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), el 29 de abril de 2014 Argentina comunicó a Uruguay el proyecto para la realización de un nuevo canal de navegación denominado “Magdalena”, en aguas de uso común del Río de la Plata. De acuerdo al Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, la CARP debía determinar sumariamente y en un plazo máximo de 30 días, si el proyecto puede producir perjuicio sensible al interés de la navegación de la otra parte o al régimen del río. Vencido el plazo de 30 días sin que la CARP hubiera llegado a un acuerdo, Argentina notificó el 30 de junio de 2014 el referido proyecto a Uruguay, a través de la CARP. En julio de ese año, Uruguay formuló una serie de preguntas a Argentina acerca del proyecto presentado. A su vez, con la finalidad de tomar una decisión se solicitó opinión a los ministerios de Medio Ambiente y de Defensa Nacional (Armada Nacional), concluyéndose que no tenían objeciones sustantivas que impedían la realización de la obra proyectada.



Cabe recordar que, en el plazo señalado de 180 días, Uruguay debía manifestar si optaba por participar en igualdad de condiciones en la construcción de dicho canal. El 22 de diciembre de 2015, Uruguay presentó una nota al Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, manifestando que realizaba la opción prevista en el párrafo segundo del artículo 19 del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, al efecto de participar en igualdad de condiciones en su realización. Sin embargo, el 28 de mayo de 2018, Uruguay comunicó a la República Argentina que dejaba sin efecto la comunicación sobre su participación en igualdad de condiciones en la realización de la obra.



El Canal Magdalena es un proyecto originalmente impulsado por el gobierno de Cristina Fernández, que continuó bajo la presidencia de Mauricio Macri y que fue retomado con mayor impulso bajo la administración del presidente Alberto Fernández.