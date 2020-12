Gimnasios dicen que anuncio de cierre los tomó "por sorpresa" y piden reunión a Lacalle

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mientras escuchaba la conferencia de prensa en la noche del martes Lourdes Rapalín, representante de la Cámara Uruguaya de Gimnasios y Afines (CUGA), se enteró de la decisión del gobierno de suspender las actividades deportivas en lugares cerrados. "Nos tomó por sorpresa", aseguró Rapalín a El País y agregó: "No esperábamos enterarnos de una medida así por la prensa".

Esa misma noche fueron varios los dueños de algunos gimnasios que llamaron con dudas respecto a cómo se debía continuar tras la medida anunciada. "Nos piden explicaciones, pero no tenemos explicaciones para dar más que lo que vimos en la tele", aseguró.

El ámbito de incertidumbre y la noticia que surgió sin aviso fue lo que motivó a que CUGA solicitara tener una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou, al que se le pedirán "respuestas claras". Por otra parte, mantuvieron diálogo, a través de una llamada telefónica, con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, quien recordó la herramienta de los seguros de paro parcial.

"Nosotros explicamos que el BPS hace dos meses que no está pagando los seguros parciales, porque según la normativa tenés que cumplir todos los jornales", indicó Rapalín y agregó: "A lo que el personal estuvo en seguro de paro cuatro meses, en algunos casos con alguna extensión, hoy en día los seguros de paro no se están pagando".

La representante de CUGA indicó que la cámara reúna aproximadamente a 30.000 familias que actualmente se ven afectadas. "Merecíamos que se nos informara previamente cuál iba a ser la medida porque era la forma de calmar un poco el caos, estamos en el aire", indicó.

Rapalín -que fue diputada suplente por el Partido Nacional en la legislatura pasada- expresó que actualmente se están reacomodando para poder hacer actividades al aire libre, ya que la medida anunciada se va "a cumplir al pie de la letra". "Eso no quita que no pidamos reuniones, que no intentemos hasta último momento salvar todas las fuentes laborales posibles", agregó.

"Estamos hablando de un rubro que estuvo muy perjudicado, que pudimos empezar a trabajar con mucho miedo, porque nosotros somos agentes de salud y lo que menos queremos es que haya casos de contagios", dijo la representantes y agregó, en la misma línea, que hasta el momento en ninguno de los gimnasios se había registrado un foco del virus.

"Quizás haya sido una medida disciplinaria por el básquetbol, el fútbol y las cosas que hemos sabido que han pasado, pero nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros cuidamos nuestra fuente de trabajo, seguimos el protocolo estricto, a la mayoría nos hicieron inspecciones", detalló.

"Nosotros el lunes pasado presentamos un protocolo y estábamos esperando la última devolución, entonces más nos tomó de sorpresa esta decisión, porque estábamos en continuo diálogo con el gobierno", puntualizó.

Rapalín aseguró que es necesario que las autoridades se interioricen al respecto del funcionamiento de los gimnasios, los cuales, según expresó, son "agentes de salud". "No se socializa, la gente va a tener sus clases y se va", dijo.

"Entiendo, el gobierno dice que tenemos que cuidarnos así podemos pasar en familia en las fiestas, pero, ¿con qué familia vamos a pasar si ni siquiera se van a poder pedir aguinaldos, ni absolutamente nada?", se preguntó.

Durante la reunión solicitada a Lacalle Pou se buscará que de soluciones para implementar durante los próximos días y hasta el 18 de diciembre, fecha establecida para anunciar cambios o novedades.