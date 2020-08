Fotos: el este amaneció blanco; el frío mayor se registrará el viernes

La llegada de la cuarta ola de frío en lo que va del año motivó el retorno de la denominada “Operación frío polar” que se realizará en coordinación entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) con el objetivo de trasladar a las personas en situación de calle a refugios dispuestos especialmente para estas situaciones.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indicó que hasta el próximo sábado se pueden esperar “temperaturas extremas mínimas entre 2 º C y -6 º C”. Además, para hoy “se prevén probables precipitaciones escasas en el sur y este, situación que podría estar acompañada de precipitación de aguanieve y/o graupel (granizo blando). El graupel es un tipo de lluvia congelada que forma un hielo pequeño como un grano de arroz. Su consistencia es blanda al punto que se deshace cuando se lo toca. Por este motivo su caída no causa daños, como sí lo hace el granizo, por ejemplo.

“Debido a una nueva irrupción de aire muy frío se esperan bajas temperaturas y sensaciones térmicas; situación que persistirá hasta las primeras horas de la tarde del sábado 22, cuando comiencen a ascender las temperaturas”, precisó Inumet. Según ese organismo “se espera la formación de heladas en gran parte del país”.

A través de las redes sociales varias personas registraron la caída de granizo que se produjo ayer en varios puntos del país, dejando en algunos casos un manto blanco sobre las calles.

El jefe de pronóstico del Inumet, Néstor Santayana, explicó a El País, que este invierno se ha vivido “un número elevado (de olas de frío extremo) con respecto a años anteriores”.



Pronóstico para hoy.

Para hoy al norte del río Negro Inumet, prevé mínimas entre -2 y -1°C y máximas entre 11 y 13 °C”.



Mañana hará más frío todavía. “Hacia el viernes se espera un marcado aumento de amplitud térmica, con mínimas entre -6 y -5°C y máximas entre 13 y 15°C”, sostuvo Inumet que espera que a partir del sábado aumentarán los valores y habrá mínimas entre 8 y 10°C y máximas entre 21 y 24°C.

Al sur del río Negro, para hoy “se prevén mínimas entre -1 y 1°C y máximas entre 9 y 11°C” y para mañana “se espera un aumento de amplitud térmica, con mínimas entre -3 y -1°C y máximas entre 13 y 15°C”.



A partir del sábado y hasta el martes “las temperaturas aumentarán, alcanzando mínimas entre 9 y 11°C y máximas entre 19 y 22°C”, sostiene Inumet.



Operativo "frío polar".

Durante una rueda de prensa realizada ayer miércoles, el ministro del Interior Jorge Larrañaga anunció que se retomará el “Operativo frío polar”, que tiene el objetivo de trasladar a las personas en situación de calle para no pasar la noche a la intemperie.



“Vamos a estar con muchos de los agentes policiales y con los vehículos del Ministerio del Interior trasladando a personas en situación de calle hacia los refugios”, indicó Larrañaga.

El ministro expresó que “hay un personal destinado con varias decenas de policías que van a estar trabajando hoy durante muchas horas”, para poder realizar el traslado y evitar así “situaciones complicadas”.

Por su parte, Santiago González, director de Convivencia del Ministerio del Interior informó que se trabajará en equipos, durante las 21:00 y las 03:00 para “dar una mano solidaria”.



Las personas serán trasladas a dos cuarteles que se dispusieron específicamente para estas situación otorgado por el Ministerio de Defensa.



González indicó que, en base a experiencias pasadas, varias personas mostraban resistencia a irse del lugar por reparos acerca de lo que podía pasar con sus pertenencias o sus mascotas.

“Estuvimos coordinando mucho con el Mides y la Policía les lleva absolutamente todo, con el tiempo del mundo se espera a que recojan todo, si hay un perro también porque hay caniles, entonces esa resistencia inicial hoy no la tenemos”, expresó.

Ante la ola de frío el Mides amplió el cupo de refugios en 140 plazas, para recibir a personas en situación de calle.



El director del programa Calle del Mides, Gabriel Cunha, explicó a subrayado que en estos días se refuerzan los trabajos para albergar a estas personas entre las 18 horas y las 9 de la mañana.



El Mides puso a disposición de la población varios números de teléfono para pedir asistencia a personas en situación de calle. Por asistencia del Mides: 0800 8798. Si hay niños, llamar al INAU: 0800 5050.

El ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, explicó el martes: “Nuevamente vamos a tratar de dar protección a todos aquellos uruguayos que están en situación de calle, que se ven expuestos a los riesgos propios del frío de esta intensidad”.



Estimó que podrán trasladar a más personas en esa situación, y que este trabajo es “el Estado coordinando entre distintos organismos para dar la mayor protección posible”. Además, recordó que en la última ola de frío “más de 150 personas” durmieron en unidades militares.

Por su parte, el Ejército recordó a través de un comunicado que para esta oportunidad “permanecerán disponibles las Unidades Militares del interior del país y dos refugios en Montevideo (Comando General del Ejército y en el Servicio de Transporte del Ejército (Ex Batallón 13) en avenida de las Instrucciones)”.



De acuerdo al último censo de personas en situación de calle del Mides hay 2.553 personas en esa situación, de las cuales 1.668 están en el sistema de refugios y 885 en la intemperie.

Consejos para limitar los efectos del frío extremo

El Sistema Nacional de Emergencia (Sinae) emitió recomendaciones para enfrentar la ola de frío polar. El primero es cubrir los espacios de la vivienda por donde se pueda disipar el calor (cerrar cortinas y postigos de ventanas y puertas, colocar burletes, etc.). Sobre las estufas sugirió mantenerlas a más de un metro y medio de material combustible cortinas, papeles, colchones, etc.).



Si se emplean estufas eléctricas asegurarse del buen estado de los cables y enchufes, y que se adapten perfectamente al toma corriente. No utilizar adaptadores. Procurar utilizar sólo un artefacto por toma corriente.



También deben tomarse precauciones para evitar la intoxicación por braseros o estufas de carbón, leña o gas. Recordar que nunca deben encenderse en lugares cerrados sin renovación de aire.



El Sinae recomienda consumir comidas y bebidas calientes (guisos, sopas, té, mate, etc.); evitar ingerir alcohol, ya que disipa el calor corporal.



También se sugiere evitar permanecer al aire libre y en caso que sea necesario salir, procurar llevar varias prendas ligeras y cálidas superpuestas en lugar de una sola prenda de tejido grueso. Protegerse el rostro y la cabeza y en la medida de lo posible, usar calzado impermeable.