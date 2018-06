Esperan a 30.000 fieles en procesión de San Cono

Con el número 8 a la espalda, en color rojo y sobre un paño blanco cosido a la camiseta celeste, se conserva dentro de una vitrina la ofrenda que entregara a San Cono en 1950 el campeón de Maracaná Julio Pérez.

También hay camisetas llevadas en persona por actuales integrantes del plantel de la selección de fútbol de Uruguay, como Maximiliano "Mono" Pereira, Walter Gargano y Cristian "Cebolla" Rodríguez, y otras como las de Abreu o Suárez, que se supone fueron acercadas por colegas o familiares de los futbolistas o quizás por ellos pero sin que nadie los reconociera.

De cara a Rusia.

Como pasó antes de los mundiales de Sudáfrica 2010 o Brasil 2014 se espera que algunos jugadores visiten la capilla antes de partir en breve para Rusia.

Tal vez algunos lo hagan hoy, cuando desde las primeras horas de la tarde se realice la procesión 133 del santo.

"Los jugadores en general vienen de forma anónima, se hacen un tiempito. Cuando el Cebolla vino a caballo había un mundo de gente y en esos casos se complica. Estamos atentos ahora por si llegan a venir, es la pregunta que nos hace todo el mundo. Pero si vienen es siempre de sorpresa", dijo a El País Fernando Morella, secretario de la comisión de apoyo a la Capilla de San Cono.

"Si ganamos el mundial de Rusia doy la vuelta al Uruguay a caballo", prometió el Cebolla Rodríguez en su último viaje a Florida, en diciembre de 2017, cuando cumplió su promesa de llegar a caballo desde sus pagos de Juan Lacaze y ofrendar la camiseta de Peñarol, después de ser campeón uruguayo.

La última vez que el 3 de junio cayó en domingo fue en el año 2012 y sobre el mediodía la Policía Caminera debió cerrar los accesos a la ciudad de Florida porque el tránsito había colapsado."Si no llueve, aunque esté frío, por ser domingo puede volver a suceder lo mismo, cómo no", afirmó Morella.

Aunque no es sencillo hacer una estimación precisa, se espera que por lo menos 30.000 personas se reúnan hoy en torno a la capilla. Solo la procesión colma de gente cada año entre cuatro y cinco cuadras.

No estará esta vez el acompañamiento musical de la banda juvenil de Florida debido justamente a la dificultad que tuvieron al marchar cuando lo hicieron en 2016, tratando de emular a los músicos de la orquesta municipal que lo hacían a mediados del siglo XX, ejecutando con instrumentos de viento melodías que religaban la fiesta a las tradiciones italianas. ésas que que siguen defendidas por una comisión directiva del templo que hoy conforman descendientes de los devotos que en 1882 fueron a Teggiano a buscar una reproducción de la imagen de San Cono.

Lo que sí se reitera este año, además de la limitación de algunos números en el juego de la quiniela, es la feria cada vez más extendida, no ya solo con puestos de queso o vinos producidos en la zona como antaño. Según datos de la Intendencia floridense se armarán más de 600 puestos a lo largo de la calle Rodó y en otras cuadras o en los accesos por el puente de la Piedra Alta.

San Cono x 3.

En la capilla hay tres imágenes de San Cono: una ubicada en al altar (que los italianos trajeron de Argentina), otra que es la trasladada por la ciudad cada 3 de Junio, originaria de Italia (ambas veneradas) y una tercera, que se encuentra como ofrenda en el museo y fue donada por la parroquia San José, en donde estuvo guardada durante décadas desde que la Iglesia decidió traerla a principios de 1950, cuando se dio un fuerte enfrentamiento entre la institucionalidad católica y la religiosidad popular.

Domingo sin tren y con pozo de oro

En cada 3 de junio muchos devotos llegan a Florida en tren, pero este año no será así. Los obreros del riel no trabajan en domingo. Ayer sí el tren llegó a la 11:00 y transportó a muchos fieles adelantados. Los que trabajan más que nunca hoy en el entorno de la capilla son los quiosqueros, que esperan muchas apuestas para el pozo acumulado del 5 de Oro. Los números que no faltarán son: 03, 06, 18 y 33.