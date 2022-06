Si la economía crece más de 3,8% este año el gobierno prevé baja del IASS y el IRPF

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou volvió a reiterar ayer que está dentro de los planes del gobierno hacer cambios en el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS). Las medidas se aplicarán si la economía crece más de 3,8% este año. Así lo indicó en la inauguración de la nueva sede del Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi) en Las Piedras, Canelones, ayer, en una rueda de prensa informal con periodistas.

Los posibles cambios en el IASS son una promesa de campaña, ya que están en el “Compromiso por el país”, un acuerdo firmado por la coalición de gobierno previo a la segunda vuelta en las elecciones. Allí se estableció, “en la medida en que el estado de las finanzas públicas lo permita, considerar una eliminación gradual” de este impuesto.



Algo similar mencionó el mandatario en su discurso en el Parlamento el 2 de marzo de este año. En esa oportunidad, señaló que tienen el compromiso “de reducir el IASS, y de aumentar las deducciones en las franjas más bajas del IRPF en el año 2023” si se obtienen “resultados satisfactorios en la Economía”.



Hoy las deducciones que pueden hacer los contribuyentes son por hijos menores de edad a cargo, aportes al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), aportes jubilatorios al Banco de Previsión Social (BPS) u otras cajas y cuotas de préstamos hipotecarios, entre otros ítems.

En este mismo sentido, el jefe de Estado manifestó este lunes a dirigentes del Partido Nacional en una reunión en la residencia presidencial de Suárez y Reyes que buscará cumplir con su promesa. La senadora blanca Carmen Asiaín contó a Informativo Carve (Radio Carve) que el mandatario “hizo hincapié en las franjas más bajas del IRPF. Aflojarle a los que cobran menos salario que están gravados”.



El IRPF es un impuesto progresional que grava con diferentes tasas a distintos tramos de ingresos. La legisladora contó que Lacalle Pou “pensaba en subir el mínimo no imponible del IRPF”. En pocas palabras, significa que aumentaría el sueldo a partir del cual se comienzan a gravar las remuneraciones de las personas.



Hasta ahora, los salarios por debajo de $ 36.148 -equivale a siete Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC) mensuales- no pagan este impuesto. A su vez, la primera franja va de $ 36.148 a $ 51.640 y está gravada al 10%. Hay que aclarar que se trata de un estimativo ya que para su cálculo se tienen en cuenta otros aspectos como el salario vacacional y el aguinaldo.

Asiaín dijo que Lacalle Pou “hizo hincapié en que la clase media-baja es la que está más exigida en nuestra sociedad. Quizás tienen el apoyo y contención de dispositivos como el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y los planes sociales”. Pero, a la “persona que trabaja y cobra un salario menguado (el presidente) estima que hay que reforzarla”.



Por su parte, el senador del Frente Amplio y ex ministro de Economía y Finanzas, Mario Bergara, criticó las declaraciones al explicar que elevar el mínimo no imponible “no beneficia a la clase media baja”. Y añadió en su cuenta de Twitter: “Un núcleo familiar con dos hijos paga IRPF desde ingresos de casi $ 60.000 mensuales. Una persona sin hijos desde $ 45.000. Para aliviar la carga a los más necesitados, bajar el IVA o fortalecer políticas sociales”.



Asiaín, consultada sobre si esta reducción se incluiría en la Rendición de Cuentas, respondió: “Yo entendí que, si estábamos hablando de la Rendición, venga por ahí o quizás venga aparte. No lo puedo confirmar”.

Expectativas

Los cambios en el IASS e IRPF se aplicarán si la economía crece más de 3,8% este año. En la encuesta de expectativas económicas del Banco Central de mayo, los economistas, consultoras, bancos y AFAP previeron en mediana -se ordenan las respuestas de menor a mayor y se toma la del centro- que el Producto Interno Bruto (PIB) tendría un crecimiento de 4,23% en 2022.