Diputada de Cabildo Abierto dijo que no se vacunó por su "fe cristiana" y esto respondió Salinas

El ministro de Salud, Daniel Salinas, integrante de Cabildo Abierto, respondió a las declaraciones que hizo a El País la diputada del mismo partido Elsa Capillera, vicepresidenta de la Cámara de Representantes, respecto a que tomó la decisión de no vacunarse contra el COVID-19 producto de su "fe cristiana" y que considera que eso le da “inmunidad natural".

Este viernes, en rueda de prensa, el secretario fue consultado al respecto y señaló: "¿Qué quiere que le diga? Es una representante nacional, tiene derecho a expresarse. El otro representante nacional también (en alusión a César Vega), tiene todo el derecho a expresarse tanto como representante y ciudadano, pero a mí esa opinión no me representa".



Tras sus declaraciones a El País, Capillera se expresó sobre el asunto en sus redes sociales. Primero "felicitó" al gobierno por "conseguir y poner a disposición las vacunas para todo aquel que decide vacunarse", pero apuntó: "Yo entiendo muy bien que no vacunarse implica riesgos, pero esos riesgos, ¿son mayores o menores a los que tengo si me vacuno?".



"En mi caso, por mi edad, estado de salud y que no estoy en población de riesgo, prefiero esperar para tomar esta decisión. No es un si ni un no, es un "quiero saber más", indicó la legisladora.



No es un si ni un no, es un "quiero saber más". — Elsa Capillera (@ECapillera) September 10, 2021

El País informó en su edición de este viernes que el líder del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), César Vega, busca instalar una comisión investigadora sobre los efectos de las vacunas anticovid que suministra el Estado uruguayo.



En ese contexto, Capillera declaró que la propuesta de la investigadora fue “bien recibida” ya que es un tema de especial seriedad para la salud de los ciudadanos. “Yo por mi fe cristiana soy de inmunidad natural. A no ser la de la vacuna antitetánica, no tengo otras vacunas", declaró, entre otras consideraciones sobre su decisión de no vacunarse contra el COVID-19.