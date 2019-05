“¡Que nos digan dónde están!”: nueva edición de la Marcha del Silencio recorre 18 de Julio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este lunes se realiza la 24° edición de la Marcha del Silencio, bajo la consigna “¡Que nos digan dónde están!, contra la impunidad de ayer y hoy”.

La marcha partió de Rivera y Jackson y recorre la avenida 18 de Julio.

"Muestra de que no bajamos los brazos, muestra de que seguimos estando. Hace 41 años nada más que vengo atrás de estas verdades, que no se dan, de estas verdades secuestradas. El estar con la gente levanta un poco el ánimo a pesar de todo lo que hacen los que detentan el poder, que no hacen nada. La verdad está en los cuarteles. La verdad está entre los asesinos. El gobierno sabe dónde está la verdad", dijo Óscar Urtasun, integrante de la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, a El País.

Edición número 24 de la Marcha del Silencio. Foto: Nicolás González Keusseian.

Este año la marcha se produce tras la confesión del represor José Nino Gavazzo, quien admitió ante un Tribunal de Honor militar que en 1973 arrojó el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro al Río Negro. La divulgación de este hecho por parte de El Observador el 30 de marzo provocó que el presidente Tabaré Vázquez removiera tanto a la cúpula militar como al ministro y subsecretario de Defensa.

El comandante en jefe del Ejército, Claudio Feola –quien asumió tras la destitución por parte de Vázquez de su sucesor, José González- despertó el enojo de los familiares de desaparecidos este sábado 18, cuando durante la celebración de los 208 años de la fuerza de tierra rechazó los “desvíos y excesos del pasado” pero sin mencionar a los desaparecidos.

Ignacio Errandonea, integrante de la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos dijo a El País el domingo que “Feola lo pone como un enfrentamiento, una guerra”, y pidió: “Que “abra los archivos y nos diga dónde están nuestros familiares”.