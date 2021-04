Detectan construcciones dudosas en Playa Verde

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ante denuncias de vecinos de las inmediaciones de Playa Verde en el departamento de Maldonado, la Intendencia junto a la Policía con el apoyo del grupo GEO y el Municipio de Piriápolis notificaron a decenas de personas con “construcciones dudosas” en la zona.

En los últimos días habitantes cuyas propiedades están sobre la ruta 73 denunciaron ante la comuna fernandina que se ha desatado allí una apropiación de terrenos privados en donde se constatan construcciones diversas por lo que el pasado fin de semana se llevó a cabo un operativo de reconocimiento en el lugar, informó la Intendencia.

Este fin de semana autoridades de la Intendencia, el Municipio, con el apoyo del grupo GEO, los notificaron.



El alcalde de Piriápolis, René Graña, dijo a la prensa que se observaron en el lugar construcciones precarias y otras no tanto, así como carpas emplazadas en terrenos que son privados. El jerarca se mostró “asombrado” por la gran cantidad de lugares que fueron tomados.



Graña afirmó que solamente en parte de la recorrida que realizó constató la existencia de más de 40 viviendas. Algunas de ellas son muy precarias, pero hay otras que “son de material”.



El alcalde afirmó que los terrenos donde se han levantado esas viviendas “tienen dueños”. Incluso los abogados de uno de los propietarios concurrieron al lugar mientras se llevaba a cabo la inspección por parte de los organismos mencionados antes.



Todos los ocupantes de los terrenos fueron notificados por la Intendencia de Maldonado, lo que implica que deberán presentarse ante el Municipio con los títulos de propiedad y permisos de construcción para comprobar que el terreno les pertenece, en caso contrario se procederá a través de la Dirección General de Asuntos Legales de la Intendencia a presentar una denuncia ante la Fiscalía.



Otros casos

El fenómeno de las usurpaciones de terrenos no es nuevo en Maldonado.



En febrero, El País informó que por lo menos seis terrenos propiedad de argentinos ubicados a poca distancia de la playa fueron ocupados en el balneario La Juanita de Punta del Este ante lo que los propietarios presentaron denuncias en la Fiscalía.



Los precios de los terrenos con documentación legal oscilan entre los US$ 70.000 y US$ 140.000, dependiendo de su ubicación. Mientras, los derechos posesorios de lotes en ese balneario se comercializan a unos US$ 40.000.



En uno de los casos, la propiedad de dos terrenos usurpados pertenece a una ciudadana argentina, defendida por el penalista Eduardo Sasson.



A principios de ese mes, la Justicia de Maldonado procesó a un escribano y a un operador inmobiliario -un exedil colorado- pero no tipificó delito para las personas que compraron los lotes a un precio vil, según dijo Sasson a El País.



Ocupaciones similares se han producido en la zona costera del departamento de Canelones.



A mediados de enero pasado también se produjeron denuncias por ocupaciones ilegales en los balnearios de la Costa de Oro. Vecinos de San Luis señalaron a El País que había un promedio de una usurpación por día en ese balneario, incluso de terrenos valiosos con vista al mar.



Mientras, en noviembre de 2020 el diputado blanco Alfonso Lereté denunció la ocupación ilegal de decenas de terrenos por mes en el balneario Jaureguiberry, ubicado en el kilómetro 79 de la ruta Interbalnearia.