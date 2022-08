Van a derrumbar parte de edificio del Tienda Inglesa; temen por un colapso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El local de Tienda Inglesa en Punta Shopping ya no tiene llamas de gran magnitud pero quedó con un riesgo de colapso estructural inminente. Por ese motivo, se deberá derrumbar parte de la edificación. Es que, hasta ayer de tarde, los bomberos no podían ingresar al lugar para continuar con las tareas. También queda pendiente saber con exactitud qué causó el incendio. Para ello, Bomberos comenzará a convocar a quienes estaban presentes cuando se inició el foco ígneo, contó a El País su director nacional, Ricardo Riaño.

El jerarca explicó que Tienda Inglesa deberá contratar a una firma privada para que realice el derrumbe. Después, personal de Bomberos hará el “retiro de los materiales acumulados en el suelo” del local y enfriará si hay algún punto caliente “que, al tomar contacto con el aire, tome fuego”.



En la tarde de ayer, el comandante de Bomberos del interior, Martín Bogao, recorrió las instalaciones con técnicos, arquitectos e ingenieros de Tienda Inglesa y de Punta Shopping. Realizaron una inspección de la infraestructura para hacer un análisis de la situación.



Ahora trabajan en el supermercado desde afuera. Van a “aplicar agua en los respiraderos (que dan) hacia el exterior para poder enfriar e inundar la zona”, contó Riaño. Tienda Inglesa no fue el único afectado, ya que el fuego se propagó hacia otras zonas del centro comercial. La diferencia es que por los otros lugares del shopping sí puede transitar personal de Bomberos, aunque con algunos resguardos.

Secuelas del incendio en el Tienda Inglesa del Punta Shopping. Foto: Ricardo Figueredo.

El director nacional de Bomberos aclaró que no hay posibilidad de que el fuego vuelva a crecer. Explicó que los puntos calientes que persisten dentro de Tienda Inglesa “no tienen continuidad de combustible para ningún lado. O sea, están quemando dentro de lo quemado”, añadió.



Una gran pregunta que Bomberos aún no respondió es cómo comenzó el incendio. Riaño dijo que la investigación ya comenzó pero no tienen “identificada la causa” y están “investigando si realmente fue en el área de panadería” del supermercado. El análisis está en curso, y revisan, entre otras cosas, los videos que se difundieron en las redes sociales. Además, se citará a las personas presentes al momento del inicio del incendio.

Secuelas del incendio en el Tienda Inglesa del Punta Shopping. Foto: Ricardo Figueredo.

Empleo

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, se reunió ayer con las empresas afectadas por el incendio para evaluar la situación de los empleados de unos 200 locales del centro comercial. El jerarca confirmó en rueda de prensa que habrá un seguro de paro especial para los trabajadores afectados.



En diálogo con El País, el líder del Partido Independiente explicó que el “régimen general de seguros de paro” tiene como requisito “estar en planilla seis meses en el último año o, para los jornaleros, haber acumulado 150 jornales”. Lo que se haría ahora es flexibilizar estos requisitos, “permitiendo que cualquier trabajador pueda ingresar al seguro de paro”, dijo Mieres. El ministro, por otro lado, dijo que este mecanismo puede durar un año, y que en caso de que la reconstrucción -que Tienda Inglesa se comprometió a hacer- dure más, podrían luego revisarse estos plazos excepcionalmente. Todavía no se tiene claro lo que se demorará, dijo, porque “la empresa aún no evaluó los daños”



El ministro explicó que otra “de las características del seguro de paro común es que si se tiene otro ingreso, no se puede acceder al seguro”. Cambiar esto excepcionalmente es otra cosa que está evaluando hoy el ministerio.



Según el líder de la cartera, los afectados son unos 2.000. Unos 400 trabajan en Tienda Inglesa (que podría trasladar a algunos a otra sucursal), 150 son empleados del shopping y los demás trabajan en las otras tiendas del centro comercial.

Secuelas del incendio en el Tienda Inglesa del Punta Shopping. Foto: Ricardo Figueredo.

Sindicato conforme con la propuesta

El Ministerio de Trabajo y la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys) mantuvieron una reunión ayer para dialogar sobre las medidas a tomar tras el incendio. Fabio Riverón, presidente del sindicato, habló con El País y contó que salieron conformes del encuentro ya que se puso en marcha un plan rápido de acción.



“Se planteó de parte del Ministerio de Trabajo una aceleración con intención de que el decreto del seguro de paro abarque a todos los trabajadores del shopping de una manera u otra, y habilite que compañeros cobren los primeros días de setiembre”, detalló Riverón.



A partir de hoy, las “empresas podrían estar presentando los detalles de afectación específica. Todavía no se planteó específicamente cuántos trabajadores están afectados. Lo que sí nosotros pusimos arriba de la mesa que, pensando en que es algo de largo aliento, habilitar a través de Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) capacitación para los trabajadores”, cerró. Los trabajadores afectados son unos 2.000, según el ministerio, y 400 eran de Tienda Inglesa.

Secuelas del incendio en el Tienda Inglesa del Punta Shopping. Foto: Ricardo Figueredo.

BSE busca adelantar pago del seguro



El presidente del Banco de Seguros del Estado, José Amorín Batlle, dijo a El País que se está “trabajando para hacer algunos adelantos (en los pagos del seguro) para que empiece rápidamente la recuperación del local” de Tienda Inglesa.



El jerarca colorado señaló que se trabaja “para hacer algunas tasaciones preliminares para poder hacer algún adelanto de lo que se tiene que pagar”. Aún no se sabe la extensión de los daños en el local, pero el seguro cubre hasta un tope de US$ 20 millones. Dada la situación, “es muy probable que se llegue” a desembolsar esa cifra, explicó.



El resto del shopping está asegurado en tercios por el BSE, SURA y SBI. La tercera parte de lo que cada seguro debe pagar como tope en este caso “es algo cercano a los US$ 17 millones”, precisó el presidente del BSE.