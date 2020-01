Por denuncias y fallo del TCR, cayó millonaria licitación de la IMM para 70.000 luminarias

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Luego de un proceso que demandó varios meses, con irregularidades constatadas y denuncias de distintos tipos (penales y de “amiguismo”), el 8 de noviembre del año pasado la Intendencia de Montevideo adjudicó a una empresa uruguaya la compra de luminarias más importante del siglo: unas 70.000, por una cifra cercana a los 25 millones de dólares.

La adjudicación la hizo ad referéndum, es decir, condicionada al pronunciamiento del Tribunal de Cuentas de la República (TCR), luego que cinco meses antes el director de Jurídica de la comuna, Ernesto Beltrame, había resuelto hacer una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por hechos que podrían tener el carácter de “delictivos” en el llamado a licitación.



Una de las irregularidades, constatada por la Intendencia, involucraba a la propia empresa a la que finalmente se le adjudicó el negocio: Prodie S.A., ubicada en el PTI del Cerro, la cual presentó en una de las etapas del proceso certificados “presuntamente falsos”.

Finalmente, el TCR observó el llamado, por lo que la IMM resolvió dejar sin efecto la adjudicación, confirmaron ayer a El País fuentes municipales.



En el fallo del Tribunal se señala que “no se trató por igual a las empresas oferentes, pues habiendo radicado la administración denuncias penales cercanas en el tiempo contra las mismas, en un caso se descarta a un oferente por carecer de confianza para contratar y en el otro se le adjudica la contratación”.

Chance a otra empresa.

na de las firmas descartadas fue Habilis S.A., la cual denunció públicamente el proceso licitatorio por irregularidades.



Fuentes municipales dijeron ayer a El País que “en cumplimiento del fallo del TCR, se va a abrir el sobre de Habilis para habilitarla a competir en una parte del llamado, tomando en cuenta que el Tribunal dijo que no habían sido valoradas todas las empresas por igual”. De esta manera, esta empresa quedaría en competencia junto a Prodie, aunque solo en una parte menor del llamado, que era por unas 12.000 luminarias. En la otra, “Habilis no cumpliría con las exigencias”, se indicó.

La Intendencia no tendría por el momento idea de hacer un nuevo llamado. “Hay alternativas de adjudicar”, agregaron las fuentes.



De todos modos, falta que se pronuncie la Comisión Supervisora de Contrataciones de la comuna, integrada por el director de Jurídica Ernesto Beltrame, el gerente de Compras Gustavo Cabrera y el contador general Alejandra Lasalvia.

Cuestionamientos políticos.

Este controvertido llamado tuvo repercusiones políticas con una solicitud de investigación del diputado nacionalista Jorge Gandini y un pedido de informes realizado desde la Junta por el edil Javier Barrios Bove.



Gandini dijo ayer a El País que “el Tribunal hizo un análisis pormenorizado de la legalidad de los procedimientos, que es el que le corresponde, y por lo tanto no hizo otro tipo de consideraciones que también podrían merecer un análisis muy crítico de la adjudicación que hizo la Intendencia”.

El senador electo señaló que “la Intendencia terminó adjudicando a Prodie que no tiene experiencia en la materia y nunca se dedicó al tema. Es una empresa pequeña, uruguaya. La única experiencia que tuvo fue una adjudicación directa que le hizo la propia Intendencia, para que pudiera contar con ese requisito evidentemente, porque dejó afuera a empresas de larga trayectoria”.



Según Gandini, “el TCR observó el procedimiento por razones de buena administración en primer término y por violar la igualdad de los oferentes, dado que excluye a una empresa por cuestiones formales en la presentación de su oferta. Pero no excluye a la que adjudicó finalmente, que es a la que además la propia Intendencia le hizo una denuncia penal por haber adulterado originalmente los certificados que debió presentar para acreditar la calidad de las luminarias que ofrecía”.

“Contra viento y marea, desde el origen, parecía ser que la decisión original de la Intendencia era adjudicar a la empresa Prodie, descartando otras ocho empresas que ofrecían marcas como Philips o General Electric, y otras alemanas de larga trayectoria, optando por lámparas chinas y por una empresa que no ha iluminado ninguna ciudad. Y que incluso fue descartada por algunas intendencias del interior, precisamente por no tener experiencia. Y que es seleccionada para iluminar la principal ciudad del país”, agregó el legislador.

Denuncia pública de una de las empresas

Una de las firmas que participó en este llamado por US$ 25 millones, Habilis S.A., denunció públicamente la existencia de irregularidades en el proceso. Y no descartó la posibilidad de hacer una denuncia judicial contra la administración de Christian Di Candia.



Luego de dos licitaciones fracasadas, la Comisión Supervisora de Contrataciones de la IMM recomendó aceptar la oferta de la firma Prodie S.A., que en una instancia previa había sido eliminada por presentar certificados “presuntamente falsos”, según consta en una resolución municipal del 27 de diciembre de 2017.



En una carta enviada el año pasado por la firma Habilis a la Intendencia se señala que la administración “cuenta con información suficiente, clara y contundente, para confirmar que la empresa Prodie S.A. presentó ensayos de tipo falsificados de las luminarias Kanglight como parte de los documentos adjuntos y excluyentes de la oferta presentada en la licitación pública 670/2018”.



“Esta situación y modo de accionar se mantuvo posteriormente, cuando volvió a entregar información falsa (ensayos de tipo de las luminarias Kanglight falsificados) como parte de las respuestas a las consultas realizadas por la IMM”, agrega la misiva.



El dictamen del Tribunal de Cuentas señala que “el incumplimiento de Habilis S.A. a las especificaciones técnicas del pliego, detectado por asesores técnicos en un segundo dictamen de fecha 23/4/2019, pudo afectar a la cotización 2 por incluir ese ítem, pero no así a la cotización 1 que no la incluyó, la cual por tanto debió ser aceptada”.



“No obstante ello, la administración actuante dispuso declarar inadmisible la propuesta de Habilis S.A. en su totalidad, aduciendo que la firma ‘carece de la confianza necesaria para contratar con la Intendencia de Montevideo’”, agrega el documento del TCR. Ahora, la IMM estaría dispuesta a dejar participar a Habilis en el llamado.