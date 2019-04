Defensores de animales piden que el INAU prohíba a menores presenciar las jineteadas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un grupo de organizaciones que defiende a los animales realizará hoy una observación de las jineteadas en la Criolla del Prado. En las últimas horas pidieron que el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) asista al ruedo para comprobar “si es un espectáculo violento” y prohibirlo para los menores de edad.

La Plataforma Animalista, integrada por 11 asociaciones protectoras, observará cómo los caballos llegan al Prado. Estarán acompañados por una autoridad de la Intendencia de Montevideo -el intendente Christian Di Candia evaluaba a última hora de ayer acompañar la recorrida- y de la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (Cotryba), un organismo dependiente del Ministerio de Ganadería.

Para este año, los animalistas pidieron la intervención de un directivo del INAU, para que verifique si este es un espectáculo acorde para los niños. A última hora de ayer no estaba confirmada la presencia de un integrante de este organismo.

Desde la Intendencia, organizadora de la Criolla del Prado, aclararon a los animalistas que los niños no tienen prohibido ingresar al ruedo donde se realiza este evento, aunque deben estar junto a un mayor responsable.

“En el fondo queremos que se prohíban para todos. Pero mientras no se prohíban, pretendemos que los menores no pueden entrar”, comentó Karina Kokar, una de las directivas de la Plataforma.

El año pasado realizaron una prueba piloto con este observatorio, en la que comprobaron que faltaban protocolos en la forma en que se trasladan los animales, y se definió qué exigir a los caballos que entraban al predio de la Criolla. “Se ha mejorado en muchas cosas y es muy distinto a lo que sucede en el interior, en donde no hay control de nada. Acá había un veterinario, pero era uno para 500 animales”, anotó.

"APA El Refugio" tiene más de 500 perros y sufre problemas económicos. Foto: Francisco Flores

Ideas y candidatos

La prohibición de este tipo de eventos forma parte de las 12 “medidas de emergencia de protección animal” que las organizaciones prevén presentar a todos los precandidatos a la Presidencia de la República.

Entre otras, sugieren que las denuncias puedan realizarse en cualquier comisaría del país; que se terminen de aplicar multas económicas y que se reprima con prisión o penitenciaría a quienes abandonen, lesionen o ultimen a los animales. También que se apliquen políticas educativas para una “convivencia responsable” con las mascotas.

Otro de los puntos es el apoyo estatal a los lugares donde se cuidan los animales. En "APA El Refugio", el sitio donde más caninos son cuidados a la espera de que alguien llegue para adoptarlos, el panorama es de “crisis”, según describió Patricia Durán, una de sus directoras.

Las cifras son alarmantes: cada tres perros que llegan a este sitio por día, entregan uno a una familia que lo solicita. Estos datos, que se repiten en otros lugares en todo el país, muestran el drama en la sobrepoblación canina en Uruguay. Se estima que en Uruguay hay 1.742.000 perros, según datos del gobierno.

Los trabajadores de este refugio, situado en las proximidades del vertedero de basura de Felipe Cardoso, no dan a basto. Son cinco que cobran un sueldo por darle de comer a los animales e higienizarlos. Además, hay entre 20 y 30 voluntarios que colaboran en el cuidado, todas las semanas.

Ese exceso de población viene causando problemas económicos en este y otros refugios. Hoy el lugar tiene 100.000 pesos de déficit. Y deben racionarles la comida para llegar a fin de mes.

Patricia Durán, integrante de la comisión directiva del refugio, recibe en las redes sociales 15 pedidos por día de personas que quieren entregar un perro. “Te dicen: ‘Se enfermó. No lo quiero más. Me mudo’. Sí o sí lo quieren traer. Decimos que hoy el refugio no es un buen lugar . Si encontraste un perro, pedimos que lo intentes dar a algún conocido”, comentó.