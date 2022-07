Creció el ingreso al Inisa por comercialización y suministro de drogas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En 2018 el 72% de los infractores que ingresaron al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) fue por el delito de rapiña, cifra que bajó a 53 % en 2021. Al mismo tiempo, creció el porcentaje de quienes entraron por comercialización y suministro de drogas, ya que hace cuatro años fueron 2% y el año pasado 11 %, de acuerdo a datos de una encuesta que realizó Equipos Consultores y presentó la institución en su concurrencia el miércoles al Parlamento en el marco de la discusión por el proyecto de ley de Rendición de Cuentas.

La presidenta del Inisa, Rosanna de Olivera, dijo que bajó el consumo de medicación en el instituto. La consultora les preguntó a los adolescentes si necesitaron atención por angustia, depresión o crisis. El 19% respondió que sí y varias veces, el 8% solo una vez, el 73% nunca y el 1% no sabe o no contesta.



Cuando se les consultó si recibieron asistencia lo más pronto posible a quienes tuvieron algún problema de salud puntual, el 82% respondió que sí, cifra que subió en relación a 2018 cuando era 71%. Al mismo tiempo, hubo bajó entre quienes respondieron que no: 27% en 2018 y 18% en 2021.

Por otra parte, se les pidió a los adolescentes que evaluaran las condiciones edilicias. El 69% respondió que la iluminación es buena, el 17% regular y el 12% mala. Sobre la ventilación, el 44% contestó que es buena, el 22% regular y el 33% mala. De Olivera, dijo que “ambos indicadores muestran una evolución positiva” frente a 2018.



También valoraron la limpieza: el 68% consideró que el lugar estaba limpio, mientras que en 2018 el 55% realizó la misma apreciación, por lo que hubo una baja. También hubo una reducción entre quienes consideraron que las instalaciones no estaban ni sucias ni limpias: pasó de 28% en 2018 a 23% en 2021. Algo similar sucedió con quienes entendieron que el lugar estaba sucio, ya que se redujo de 10% a 5%.

La cabildante explicó en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados que “se mantienen diferencias importantes por centro. En seis de los quince centros más del 90% de los encuestados manifiesta que está limpio, pero en otros cinco centros menos de la mitad de los adolescentes evalúa positivamente este aspecto”.



La encuesta se hizo entre el 22 de noviembre y el 9 de diciembre de 2021. La tasa de respuesta fue del 93%.