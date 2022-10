Sacar fotos con un smartphone como un verdadero profesional: los consejos de un fotógrafo para maximizar la calidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los diferentes usos de la fotografía han transformado la función de los dispositivos que las realizan, influyendo también en su avance. Por lo que el fotógrafo y codirector de Casa Arbus, Pancho Pastori, compartió algunos consejos para sacarle mejor provecho a los dispositivos móviles y tomar fotografías de calidad casi profesional.

La distancia entre las cámaras fotográficas de los teléfonos y las tradicionales nunca fue tan estrecha como en la actualidad, gracias a los avances tecnológicos que se aplican en los smartphones. La mayor diferencia se encuentra en el tamaño del sensor, pero se puede suplir con la cantidad de megapíxeles que manejan los celulares.



Además, la comunicación del mundo es cada vez más visual, se utilizan fotos, gifs y videos para contestar mensajes y dar información sin escribir una palabra. La selfie se ha convertido en moneda corriente y muchos la utilizan como registro de pasaje por diversos lugares o situaciones.

Según el fotógrafo Pancho Pastori, darles más opciones a las personas que no conocen el lenguaje fotográfico genera que se despierte el interés por investigar teórica o empíricamente, por ejemplo, las diferencias que se pueden lograr con los cambios de lente. “El cambio de lente no es solo para ver más o menos cosas en nuestro encuadre. Muchas veces es un elemento central en lo que queremos transmitir, ya que podemos acercar o alejar las cosas, generar más o menos deformaciones y tantas otras acciones, por lo que tener esas posibilidades crea un mundo mucho más rico para cualquier fotógrafo”, explicó.



Asimismo, sostuvo que el acceso a una excelente cámara de fotos sea cada vez más común, y que además se pueda llevar en el bolsillo, "abre puertas enormes a la creatividad". El acceso a una herramienta tan potente para la captura de imágenes a una masiva cantidad de personas, hace que inevitablemente el mundo visual crezca en calidad. "No creo que haya mejor manera de aprender fotografía que realizando y viendo fotos –dijo Pastori –, por lo que rodearnos de mejores imágenes nos alimenta nuestra propia cultura visual y eso genera un crecimiento conjunto en la calidad de lo que realizamos”.

Los tips de Pancho Pastori

• Limpiar el lente previo a la captura: el primer punto importante que "cambiará mucho el resultado", afirmó el fotógrafo.



• La luz es lo más importante: "se puede manejar de la forma sencilla: presionar sobre lo que se quiere hacer foco y luego subir o bajar el regulador de luz que aparecerá a la derecha del punto de enfoque", o investigar y configurar los diferentes parámetros que ofrece la cámara.



• El encuadre y composición para que todo cobre sentido: “Hay muchas reglas y consejos de composición que podemos seguir. Las más prácticas son la que dividen la pantalla en tres tanto en horizontal como vertical, que nos sirve para situar elementos en los puntos de intersección de esas líneas, que tienen más dinamismo que el clásico punto central”.



• Punto de apoyo: Según el fotógrafo, utilizar un trípode o apoyo fijo cuando se buscan fotografías con velocidades por debajo de 1/60 y el pulso pueda mover la imagen, es importante. Además, al usar bajas velocidades en busca de fotos creativas, hay que tener en cuenta que entra más luz en la cámara, por lo que se deben ajustar los otros parámetros para que la foto no quede blanca.

“El consejo principal que siempre doy a mis alumnos es prestar mucha atención al momento de hacer las fotos, pensar cada parámetro y decisión que tomamos, hasta que un día lo interiorizamos y sale naturalmente. También que siempre busquen nuevos puntos de vista, sean curiosos e inquietos”, resumió.