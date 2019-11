Concesionario del Nogaró amenaza con cerrar el casino

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La firma Vidaplan S.A., que desde 2009 alquila el local donde funciona el casino Nogaró, anunció que si la Dirección General de Casinos (a la que le subarrienda el espacio) no le rescinde el contrato, cerrará en breve la sala de juegos.

Como diera cuenta El País, a fines de abril la Justicia de Maldonado trabó un embargo sobre los activos de Vidaplan por el impago de los alquileres del inmueble que alberga al tradicional casino ubicado en la entrada de la avenida Gorlero.



La jueza Silvana Patricia Pintos dispuso un embargo genérico hasta cubrir la suma de US$ 360.000 y $ 2.741.693.

En setiembre del año pasado, la familia Sagasti (dueña del edificio) se había presentado en la Justicia para reclamar la deuda que a la fecha representaba alrededor de US$ 1.100.000 por alquileres impagos y de otros $ 6.000.000 por gastos comunes no pagados en tiempo y forma.



Mientras tanto, la empresa hace tiempo que viene manifestando su intención de salirse del negocio, el cual considera “inviable” por cambios en las reglas de juego.



Fuentes de Vidaplan S.A. dijeron ayer a El País que el Estado no le permite abandonar el casino, que le pone “palos en la rueda” en los intentos que se hacen por mejorarlo, y que incluso compite con la empresa al haber colocado slots de última generación en el Punta Shopping.

“El contrato de arrendamiento es totalmente inviable. En 2010, de un alquiler histórico que rondaba los US$ 250.000, se pasaron a cobrar US$ 1.000.000 anuales. Estamos intentando negociar con los Sagasti, los juicios siguen su camino, y ellos están dispuestos a rebajar. Pero nosotros antes tenemos que solucionar con la Dirección de Casinos”, dijeron las fuentes.



Frente a este escenario que sigue generando deudas, Vidaplan ha tomado la decisión de cerrar en breve el casino.