Cámara del Transporte pedirá a la Junta que no reabra registro de choferes de aplicaciones

La Cámara del Transporte del Uruguay pedirá este martes a la Junta Departamental de Montevideo que no se reabra el registro de choferes de aplicación ya “agravaría” la situación del sector del taxi, de acuerdo a la gremial.



A mediados de marzo El País informó que a fines del mes corriente vencerá la clausura del registro de conductores de aplicaciones de transporte que –desde el 1° de mayo de 2018- no permite que nuevos permisarios se inscriban para trabajar en plataformas como Uber o Easy Taxi. Este cierre había sido establecido por la Intendencia de Montevideo para estudiar este mercado y realizar un informe, que fue elevado por el gobierno departamental a la Junta Departamental días atrás.



De acuerdo a lo que habían indicado fuentes de Uber en ese momento, hay 8.500 conductores interesados en ingresar a la plataforma de transporte, a la espera de esta reapertura.



La gremial de empresas del transporte se mostró hoy en contra de esta medida. Juan Salgado –presidente de la gremial, presidente de Cutcsa y asesor del presidente Tabaré Vázquez- cuestionó a Uber y al resto de las aplicaciones que operan en Uruguay y añadió que el taxi es el único que ofrece tarifas iguales en todo Montevideo.



“No hay nada que diga que se necesita más flota”, dijo Salgado este lunes en una conferencia de prensa.



Por otro lado, consultados respecto a la posibilidad de quitar la mampara, la Gremial Única del Taxi aseguró que hay visiones antagónicas. “Hoy no es un tema de discusión. La Intendencia exige que la tengas. Hay un sector del sindicato que se opone a sacarlo y un sector mayoritario, que somos los propietarios, que creemos que no debería estar. Lo mejor sería dejarlo opcional”, comentó Enrique Mera, secretario general de la gremial.