Cámara de Diputados hará homenaje a Peñarol; se rechazó pedido de colocar banners con colores del club

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"La Cámara de Representantes se reunirá en sesión extraordinaria, el próximo miércoles 22, a la hora 10", dice el comunicado oficial del Parlamento, e indica que entre los temas a tratar estará el aniversario del Club Atlético Peñarol, que se celebra el 28 de setiembre.

En el orden del día se indica, en el punto 2º: "Conmemoración del aniversario del Club Atlético Peñarol. (Exposición del señor Representante Nacional Pedro Jisdonian, por el término de diez minutos)".



"No es nuevo que en el Parlamento se homenajee a distintas instituciones, es una sana tradición que ha tenido Uruguay", dijo al programa Vamos que vamos (Radio Uruguay), el diputado Pedro Jisdonian, impulsor del homenaje, quien dijo además que estarán presentes directivos de Peñarol y exjugadores.



Consultado sobre algunas críticas que se generaron en redes sociales sobre el tema, el legislador defendió: "No es que se va a desviar el trabajo normal del Parlamento, son 10 minutos".

En el marco de este homenaje, el presidente del club envió la semana pasada una carta a la vicepresidenta Beatriz Argimón, solicitando que se instalen banners con los colores del club en la explanada del Palacio Legislativo.



La misiva, que se conoció este martes, tuvo respuesta negativa de parte de Argimón, según supo El País. Además, la vicepresidenta (actualmente en ejercicio de la Presidencia de la República), no concurrirá al acto de homenaje.



En su cuenta de Twitter, el senador nacionalista Sebastián Da Silva criticó al realización de este homenaje: "Ni Peñarol, ni Nacional ni El Tanque Sysley ni Trouville ni Aguada, ni cualquier otro club. El Palacio no es para esto. No corresponde, menos en momentos".

Ni Peñarol, ni Nacional ni El Tanque Sysley ni Trouville ni Aguada, ni cualquier otro club. El Palacio no es para esto. No corresponde, menos en momentos. pic.twitter.com/QkzSw1PjzH — Sebastian Da Silva (@camboue) September 21, 2021

Por su parte, Antonio Palma, integrante de la Comisión Directiva de Nacional, apuntó en Twitter: "Lamentable qué se metan en ésto @pjisdonian @beatrizargimon … con todo lo qué hay por hacer x el país. Ocúpense de lo qué se tienen que ocupar !!!

Lamentable qué se metan en ésto @pjisdonian @beatrizargimon … con todo lo qué hay por hacer x el país 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ . Ocúpense de lo qué se tienen que ocupar !!! — Antonio Palma #37028 (@tonybolso) September 21, 2021