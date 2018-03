La brecha de género se achica, pero persiste

Si bien la brecha de género sigue siendo marcada en el mercado de trabajo, un informe elaborado por el Banco de Previsión Social (BPS) muestra que esta viene reduciéndose.

Un documento denominado “Acciones con perspectiva de género en la seguridad social. Actualización 2017” sostiene que “aproximadamente el 52% de los puestos cotizantes promedio del período analizado (NdeR: 2004-2017) corresponden a varones; aun así, los puestos correspondientes a mujeres han tenido mayores incrementos, lo que disminuye la brecha entre ambos sexos. En el año 2017 los puestos de mujeres se incrementaron el 65,5% con respecto al 2004 y se han mantenido estables con respecto al año anterior”. Los puestos masculinos se incrementaron 46,4% en el lapso indicado.



En el período estudiado “se han incrementado los puestos cotizantes privados en general (61,8%) y dentro de estos, los del Servicio Doméstico (97%), sector mayoritariamente femenino”, dice el informe.



Siguiendo el análisis desde una perspectiva de género, el trabajo del BPS reconoce que a nivel de no dependientes en Industria y Comercio los puestos de varones “también son mayoría”, ubicándose en “aproximadamente 71% en todo el período”, pero que “si se analiza la tendencia se observa que los incrementos de “no dependientes mujeres son más significativos”.



En el año 2017 los puestos de mujeres no dependientas se incrementaron un 72% con respecto al 2004 y 2,4% con respecto al año anterior.



Otro aspecto destacable del informe es que “el régimen de monotributo para actividades empresariales de reducida dimensión económica, ha sido más utilizado por mujeres”.



Según el documento, “en agosto de 2017, la participación de mujeres en la aportación monotributista fue del 64% como dependientes y 57,3% como no dependientes”.

Asignaciones.

La participación de las mujeres en el cobro del beneficio de Asignaciones Familiares, parece dar cuenta del aumento de estas en la condición de jefas de hogar.



“Las mujeres generantes (de esa prestación) representaron el 50% en el año 2009 y alcanzaron el 62% en diciembre de 2017”. El informe destaca que “la asignación familiar del Plan de Equidad, da preferencia en el pago a la madre”, lo que “promueve un importante incremento en el porcentaje de cobros femeninos, representando el 95% del total de generantes en diciembre de 2017.

Jubilaciones

El informe del BPS destaca los beneficios que aparejó para las mujeres la aprobación de la Ley 18.395 de 2008, que flexibilizó las condiciones para acceder a los beneficios jubilatorios.



Esa norma estableció un beneficio específico para las mujeres que estableció computar un año adicional de servicios por cada hijo nacido vivo o por cada hijo que haya adoptado.



Según el trabajo del organismo regulador de la seguridad social, los resultados de esa norma pueden apreciarse en la “participación de las altas de jubilaciones por vejez y edad avanzada femenina que alcanzaron el 54% en el 2010”.



El BPS sostiene que por aplicación de esa ley, desde su aprobación, y hasta 2017, se jubilaron 30.094 mujeres “que de otra forma no hubieran podido hacerlo”.