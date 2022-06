Autoridades reconocen que existen problemas en el transporte: sepa cuáles son

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Tenemos que ser primos”, le dijo a Laura Raffo el presidente de Cutcsa, Juan Salgado. La excandidata a intendenta de Montevideo, ahora en calidad de presidenta del Centro de Estudios Metropolitanos (Cemet), respondió sonriente ante el pedido del empresario de generar más sinergia entre todos los actores vinculados al transporte y la movilidad, tanto públicos como privados.

Y en eso coincidieron, de hecho, los participantes de dos de los paneles de la conferencia que organizó ayer el Cemet -que lleva el nombre del fallecido alcalde nacionalista Andrés Abt-, en los que participaron el ministro de Transporte, José Luis Falero; el director de Movilidad de la comuna capitalina, Pablo Inthamoussu; la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, y los empresarios Alejandro Ruibal, Marcos Taranto y Curcio, además de Salgado.



Falero, incluso, apuntó a la necesidad de generar “más ámbitos de discusión entre los distintos actores del gobierno”, nacional y departamental, para coordinar las inversiones de infraestructura a lo largo de todo el país, y puso un ejemplo concreto en donde -sostuvo- se ha visualizado este problema: la obra del ferrocarril central.



“Más allá del entusiasmo que le ponemos, todavía estamos resolviendo temas que no se resolvieron antes”, dijo el ministro.



La idea de actuar en coordinación fue remarcada a su turno por Salgado, pero se enfocó específicamente en el desarrollo de lo que se dio en llamar la “movilidad sustentable”, uno de los desafíos en que más se hizo hincapié ayer, en la sala de conferencias del hotel Hyatt.

En este sentido, el referente de Cutcsa recordó su compromiso por transformar la totalidad de la flota de ómnibus en vehículos eléctricos -anuncio que realizó días atrás en presencia del presidente Luis Lacalle Pou-, aunque advirtió que se trata de un largo “camino” para el cual se necesitará del apoyo del Estado.



“Terminamos siempre en un tema económico, financiero”, dijo el empresario, que se preguntó, retórico: “¿Van a poder las empresas de transporte solas (...) con los recursos y ahorros necesarios para hacer esta transformación? No. No lo van a poder hacer”. Salgado no dio detalles, pero aludió al mecanismo del fideicomiso -herramienta que hoy se usa para solventar el sector del sistema de transporte de pasajeros-, el que defendió como “una forma de financiar el sistema para hacer grandes inversiones”.



La titular de UTE, por su parte, adelantó que la estatal tiene como meta para el final de este año extender la red de estaciones de carga eléctrica que necesitan los autos que usan esta energía, y que todavía constituyen una porción bastante pequeña del mercado. Emaldi lo puso en cifras: se planteará pasar de un punto de carga cada 100 kilómetros, incluyendo las rutas nacionales, a uno cada 50. “Que (ahora) haya en rutas y ciudades puede bajar las barreras del miedo de quedarse sin carga”, afirmó la jerarca.

Crisis del transporte

Al arranque de la actividad, Raffo habló de la “crisis” del transporte público, cuya venta de boletos viene en descenso desde 2012, a lo que se suma el aumento de los automóviles -que pasaron de 209.000 en 2001 a 574.000 en 2018-. No obstante, todavía más de la mitad usa el ómnibus para trasladarse -el 52%-, según una encuesta de Cifra realizada el año pasado para el Cemet. Y una tercera parte -33%- se desplaza en auto.



Esa encuesta, según presentó Raffo, también mostró que los principales problemas que identifican los usuarios del transporte colectivo -36%- es la poca frecuencia, la mala conectividad y la impuntualidad de las unidades. La lista sigue con la saturación de pasajeros en las horas pico -22%-, y el precio del boleto -8%-. Y una cuarta parte exacta aseguró que quiere que se instrumenten cambios en la movilidad.