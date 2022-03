¿Por qué aún se inunda la ciudad de Montevideo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Durante la segunda quincena de enero Montevideo fue víctima de una de las mayores inundaciones de su historia, un fenómeno que se repite cada tanto en algunas zonas de la capital y genera crisis para muchos hogares. Los motivos detrás de las inundaciones “son muchos” y se trata de un problema “multicausal”, según la arquitecta experta en aguas urbanas, Adriana Piperno.

“La pregunta no debe ser exclusiva de Montevideo, porque el fenómeno de las inundaciones es algo que se da en todo el Uruguay. Es obvio que lo que pasó en enero nos llama mucho la atención, pero esto sucede en todo el país y su intensidad va variando”, remarcó Piperno. Según la experta, a pesar de que hay “muchos elementos” que explican el porqué detrás de las inundaciones, “principalmente se trata de una combinación entre el hecho de que llueve mucho y que las personas se ubican en las planicies donde es posible que el agua escale”.



En Montevideo cayó, durante algunas horas, la misma cantidad de agua que suele caer en un mes. En este sentido, “este tipo de evento obliga a cuestionarse cuáles son los límites que se rompen a partir de lo que las infraestructuras están calculadas para soportar en la ciudad”, según indicó Piperno.

A nivel urbanístico, las infraestructuras se calculan para determinada probabilidad de hechos. “Hay problemas que surgen porque no se calcularon bien las cosas, pasa sobre todo en el interior del país porque hay pocos técnicos especializados en urbanismo, entonces se resuelve un problema puntual, pero eso hace que empeore otro”, indicó la arquitecta. La probabilidad de un hecho como una inundación masiva “existe y por eso se debe tener en cuenta” cuando se calcula una infraestructura, subrayó.

En algunos barrios de la capital, como Malvín, las lluvias de enero provocaron que varios autos que quedaran flotando en los garajes, a los que les ingresó agua, pero además la corriente los hizo chocarse contra construcciones u otros vehículos. Piperno dijo al respecto: “Ahora, a raíz de todo esto, estoy segura de que la gente que vive en Malvín va a preferir no hacer un dormitorio en el sótano, porque si está el auto allí no hay problema y eventualmente el seguro se encarga, pero ya que exista la posibilidad de que una persona quede ahí con el agua es un posible peligro”.



Más allá de que hay personas que viven en lo que los expertos llaman “zonas inundables”, como las riveras de los ríos o cerca de arroyos, hay casos en los que “simplemente no se puede sacar a toda esa gente de allí”, reflexionó la arquitecta y agregó: “Hay que ver cuáles son aquellas personas que tienen mayores niveles de riesgo, no solo por la alta exposición a la inundación, sino también porque tienen bajos recursos y una capacidad de recuperarse de una inundación que es más limitada”.



Además de la cercanía al Río de la Plata, Malvín es una de las zonas con aguas subterráneas, algo que explicó la última inundación allí. “Las ciudades tienen muchos de sus cursos de agua enterrados, entonces esas aguas están bajo el pavimento. Cuando llueve más de lo esperado el agua sale, y eso fue lo que pasó: una inundación extrema para una infraestructura calculada para menos agua”, explicó Piperno y agregó: “Hay cosas que se pueden hacer, pero todo lo que significa infraestructura de drenaje es muy costoso. Si no, no sería que tenemos aproximadamente 300 ciudades en el país que tienen problemas de drenaje de sus aguas. Es sabido que a los gobiernos municipales les cuesta mucho eso porque significa la reparación de problemas que se fueron generando con los años”.



Para la arquitecta lo más importante hoy es “crear una cultura de conocer cuál es el riesgo que tiene la zona” en la que cada persona vive “porque eso permite tomar medidas individuales y colectivas para prepararse en caso de inundación”.