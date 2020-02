¿Hay más aguavivas en la costa estos días? Esto dijo una especialista

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En la costa de Montevideo, Maldonado y Rocha hay una mayor presencia de aguavivas con respecto a la misma época de 2018 y 2019, explicó a El País Gabriela Failla del Departamento de Zoología de Invertebrados de la Facultad de Ciencias.

Sin embargo, no se puede afirmar que se trate de una "anomalía" porque los estudios de este tipo de organismos son a largo plazo, agregó.

El crecimiento de la presencia de aguavivas se debe a que "se están dando una serie de condiciones" que las atraen a la costa. Entre ellas, Failla destacó que hubo "una sucesión de días de altas temperaturas".



Además, comentó que hay "viento de tierra que produce grandes bajantes". Esto trae como consecuencia que se retira el agua superficial y permite el ingreso "de agua más profunda, más fría" que trae "todas estas medusas y animales que estaban a mayor profundidad". Otro de los factores es que "hay poca lluvia" la cual "hace variar la salinidad".

Sobre las especies de medusas que se encuentran en la costa, afirmó que son las "usuales" ya que "hay tres o cuatro básicas que siempre aparecen".



Sin embargo, destacó que por la época del año llama la atención la presencia de la "medusa de la cruz" que, como dice su nombre, "si se la ve desde arriba parece que tuviera dibujado ese símbolo". Es probable que durante el otoño y el invierno se hayan registrado las condiciones climáticas para que ahora en verano "haya muchas".



Consultada sobre si son una amenaza para los humanos, la especialista respondió que no. "La que se está viendo ahora en grandes cantidades, dentro de las especies que hay, es de las menos tóxicas".



En términos generales, la toxicidad de las especies que se pueden encontrar en la costa "es de moderada a severa. La más severa está en Rocha y es la fragata portuguesa". Para poder identificarla se puede tener en cuenta "que tiene un aspecto similar a un globo azul" .



La fragata portuguesa "es atractiva cuando está varada en la arena por su color llamativo" pero se debe tener cuidado ya que la toxina "que tiene es muy fuerte a pesar de que el animal esté muerto".

¿Cuáles son las precauciones que se deben tener?

"Si se tiene miedo de las medusas" se recomienda "no meterse en una zona del agua donde esté lleno para así evitar el contacto", dijo Valentina Leoni, magíster de la Universidad de la República y actualmente estudiante de doctorado de la Universidad de Montpellier (Francia).



Además, comentó que "no es aconsejable sacarlas del agua porque hay muchísimas y, además, Uruguay es su rango de distribución natural, o sea que ellas viven allí. Están en su hábitat".



Luego, en caso de que ya se haya tenido contacto con una aguaviva, Failla aconsejó limpiar la zona con agua salada y no con agua dulce. Otras opciones que brindó fueron pasarse vinagre en el área o colocarse hielo.



Hay dos costumbres populares que se deben evitar: pasarse arena y lavarse con orina, advirtió Leoni.



La población que debe tener mayor cuidado son los niños, los ancianos, las personas alérgicas y las personas de piel muy blanca ya que son sensibles.



Por último, Failla informó que está comprobado que las sucesivas picaduras aumentan la sensibilidad. Por lo tanto, la creencia de que una personas se puede volver "inmune" es errónea ya que a más picaduras, el sujeto se vuelve más sensible.