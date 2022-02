“En América Latina no hay gobernantes liberales puros”, aseguró Javier Milei

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Javier Milei ha sido la sorpresa de la última elección de medio término en Argentina y últimamente ha generado un gran revuelo por sortear su sueldo como legislador. Al mismo tiempo alimenta más sus vínculos con Uruguay. A fin de año dio dos charlas en Montevideo, y a mediados de mes se volverá a presentar en Punta del Este. Dice que no se anima a definir a Lacalle Pou como liberal, al tiempo que señala que sí lo prefiere a Mujica. En cuanto a su país, señala que Macri se rodeó de izquierdistas, en referencia a los radicales, y que por eso no pudo hacer un buen gobierno ni ganar la reelección. “Yo no quiero aferrarme a carguitos”, advierte.

-¿Cómo definiría usted el liberalismo?



-Es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, la propiedad y la libertad.



-¿Para usted hay liberales en América Latina gobernando?



-En estricto sentido puro, no hay. Cuando alguien se mete en política hay restricciones que hacen que las personas no sean liberales puros.



-¿Mauricio Macri es liberal?



-El discurso que él tenía previo a ganar las elecciones era liberal. Después, el armado político que hizo lo condicionó. Si tenés entre tus socios a la Unión Cívica Radical, que es internacional socialista, ahí tenés un problema y no una solución. Si tenés a la Coalición Cívica, que es aún más de izquierda, ahí hay otro problema. Si tu asesor es un marxista, como lo es (Jaime) Durán Barba, lo mismo. Macri quedó muy condicionado por todo eso. Y hoy tiene de nuevo un discurso más liberal, pero habría que ver qué es lo que quiere hacer. Él debe pronunciarse en cuanto a si los socios que tuvo fueron un lastre. Barba es muy bueno para ganar elecciones, pero para gobernar no es una solución.

-¿Pero no es difícil ganarle al peronismo sin este tipo de alianzas?



-¿Y de qué te sirve ganar si vas a gobernar para el traste? Cambiemos se juntó, se armó para sacar al kirchnerismo y lo sacó, pero fue un desastre. Y eso llevó a que al poco tiempo tengamos otro desastre: este gobierno. Prefiero un movimiento con consistencia ideológica a un frente tan heterogéneo que no sirve. No me junto con colectivistas, aún aunque eso implique quedarme afuera del poder. Yo no quiero aferrarme a carguitos.



-¿El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou es liberal?



-Es difícil para un extranjero definir eso, porque yo no tengo internalizadas las restricciones que enfrenta Lacalle Pou. Lo que puedo decir es que cuando lo escucho hablar percibo algo mejor que cuando escuchaba a Pepe Mujica, por ejemplo.

-Usted ha criticado a los populismos, pero a su vez algunos han advertido como populista su decisión de sortear su sueldo. ¿Qué opina?



-Como filosóficamente soy anarco-capitalista, como creo que el Estado es una organización criminal, que los impuestos son un robo y que ese dinero está sucio, lo que hago es devolvérselo a la gente. ¿Cómo lo hago? Con un sorteo. No tengo la culpa que haya resentidos, envidiosos y fracasados que no tengan la apertura mental suficiente para entenderlo.



-¿Y qué hace con la base de datos de quiénes se inscriben?



-Nosotros no pedimos datos sensibles. Para inscribirse solo hay que poner nombre, fecha de nacimiento, número de documento, mail y teléfono para avisarle a los que ganaron. En un día se inscribieron este mes 300.000, y faltan siete u ocho días para el sorteo de febrero. A diferencia del Estado que te chupa los datos violentamente y sin consentimiento, acá te anotás vos solo.



-¿No se usa el mail y el teléfono para mandar publicidad electoral?



-No, es una base de datos cerrada.



-Hace poco le hicimos una entrevista a Jorge Lanata y nos dijo sobre usted: “No me gusta cuando habla de ‘aplastar’ a sus adversarios. Me suena a nazi”.



-Eso es muy desafortunado. En Argentina decirle “nazi” a alguien es delito. Y Hitler era nacional socialista, o sea de izquierda, no tiene nada que ver con el liberalismo. Los trotskos dicen que es de derecha porque están tan corridos a la izquierda que todos les parecen de derecha.

-Algunos lo tachan, también, de político de extrema derecha…



-Es un tema de relativos. Es lo que pasaba con el gobierno de Macri, decían que era de extrema derecha y ellos admitían ser el nuevo socialismo o socialdemócratas. Quien diga eso tiene una definición equivocada sobre los términos políticos y no sabe ni siquiera lo que es ser liberal.



-¿Qué opinión le merece la última dictadura militar que vivió Argentina?



-¿En qué sentido?



-Por ejemplo, ¿hubo 30.000 desaparecidos?



-Qué me los muestren.



-¿La lista de personas?



-Sí, porque son menos de 10.000. María Eugenia Vidal impuso por ley que se diga que son 30.000. Si tienen que hacer eso es porque no es cierto. Pero esto no quiere decir que esté a favor de la dictadura, porque se contradice con el liberalismo.

-Suele insultar a sus adversarios, ¿por qué?



-¿Insultar?



-Me acaba de definir como “envidiosos, resentidos y fracasados” a quienes critican su decisión de sortear el sueldo que percibe como diputado. ¿Cómo cree que le hace esto a la convivencia entre diferentes fracciones políticas?



-¿Y cómo convive uno con un delincuente?



-¿Todos los que no están en su partido son delincuentes?



-Todos los que estén de acuerdo en utilizar el Estado y hacerlo crecer, sí: son delincuentes. Los que promueven el Estado presente son obviamente delincuentes. Si vas caminando por la calle, viene un tipo, te poner un revolver en la cabeza y te dice ‘dame todo’, ¿cómo definirías a ese tipo?

-Pero quizá no sea el mejor paralelismo…



-No, no, no… contestame eso.



-Si un tipo me pone un revolver en la cabeza y me quiere sacar algo, es un ladrón.



-¿Y que un montón de tipos se junten para robarte no es delito? No lo es porque ellos determinaron que eso es legal. El ladrón vulgar, además, es superior al político, porque te roba aleatoriamente, y además se enfrenta a costos. En cambio, el Estado es el ladrón estacional, y quienes promueven cuanto más Estado mejor, son más delincuentes.



-Empezaba sus actos políticos, y ahora sus charlas, con una canción de La Renga, Panic Show. ¿Le gusta La Renga o solo esa canción?



-He escuchado algunos temas y la verdad es que me gusta la música que hacen. Yo al grupo que más he seguido es a los Rolling Stones y los fui a ver 14 veces, luego mi gusto musical evolucionó hacia la opera.

-La Renga pidió que no usara la canción y usted la sigue usando. ¿Por qué?



-Porque pago por los derechos cada vez que la paso. No me lo pueden prohibir.

