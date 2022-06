Am Producciones explicó por qué no le pagó a Agadu por conciertos en el Centenario

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Es una situación en la que quedaron involucrados indirectamente la Intendencia de Montevideo (IMM) y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) -por integrar la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO-, debido a la postura de una productora que está convencida que no debe pagar lo que pide la Asociación General de Autores del Uruguay (Agadu) por una serie de conciertos realizados en los últimos meses en el estadio Centenario.

Esto fue lo que desencadenó, como informó ayer El País, que Agadu demandara a la empresa en cuestión -Am Producciones-, pero también a la IMM y la AUF como “deudores solidarios”, por un total de US$ 3.469.130. El argumento es el impago de la tarifa por derechos de autor en los conciertos de Maroon 5, No Te Va a Gustar, Jaime Roos y La Vela Puerca.



Sin embargo, Am Producciones sostiene que ya pagaron ese derecho a los propios autores de los espectáculos, y que solo abonaron a Agadu en los casos en que los artistas reprodujeron canciones de otros autores.



“De 2013 a 2019 Am Producciones pagó más de US$ 3 millones a Agadu por derechos de autor”, dijo a El País el abogado de la productora, Juan Pablo Tafernaberry. “Entonces llegó un momento que se dijo basta. Porque nos exigen el 10% de la venta de las entradas, bruto, como si fuera un impuesto; actúan como si fueran la DGI”, agregó Tafernaberry, que lo que en definitiva critica es que Agadu pretenda que la empresa termine pagando “dos veces” la misma tarifa.

Por otro lado, afirmó que no tiene fundamento legal la cifra que exige Agadu en los juzgados -basándose en una multa que multiplica por 10 la deuda acumulada- y que en definitiva esta institución “no es la dueña de los derechos” de los artistas. “Si el autor está presente, lo que importa es su voluntad y que haya firmado cobrar directamente sus derechos, sin que hubiera ningún tipo de reserva”, dijo el abogado.



Esta posición de Am Producciones presenta argumentos jurídicos que a criterio de la IMM son “razonables”, como se informó en la edición de ayer.