25 de agosto: ¿cómo se paga este feriado no laborable?

Cada 25 de agosto en Uruguay se conmemora la Declaratoria de la Independencia, que ocurrió en 1825, hace 197 años. Esta fecha es un feriado no laborable y, no se puede cambiar de día. Según la Ley 16.805 en la redacción dada por la Ley 17.414 no se puede correr de día la conmemoración de cualquier feriado.

Al igual que el 1° de enero, 1° de mayo, 18 de julio y 25 de diciembre, es un feriado no laborable pago y, en caso de trabajar, se debe pagar doble. Si no se trabaja, no se descuenta el día.