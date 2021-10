Feriados 2022: el calendario completo de carnaval, turismo y días festivos en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Para comenzar a planificar el 2022 este es el calendario completo con las fechas y días de los feriados, carnaval y Semana de Turismo.

Según la Ley 16.805 en la redacción dada por la Ley 17.414 no se puede correr de día la conmemoración de cualquier feriado. Los feriados de Carnaval y Semana Santa y los correspondientes al 1º y 6 de enero, 1º de mayo, 19 de junio, 18 de julio, 25 de agosto, 2 de noviembre y 25 de diciembre se deben conmemorar el mismo día que caen y no se pueden cambiar.



La ley establece que el resto sí se puede cambiar y según el caso se establece qué hacer:



- Si caen un sábado, domingo o lunes, se conmemoran en esos mismos días.



- Si caen martes o miércoles, se pasan para el lunes anterior.



- Si caen jueves o viernes, se pasarán el lunes inmediato siguiente.

Sin embargo, en setiembre de 2021 el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de Ley para no cambiar feriados. "Los feriados no nacieron por un tema turístico. Significa un momento de recordación, poner un poco de pausa en esta vida tan loca que llevamos todos. Saber de dónde venimos, conocer nuestra historia y eso hace parte de una nación", dijo el presidente Luis Lacalle Pou en el evento de la Batalla de las Piedras, en mayo de 2021.



Al momento no hay resolución, por lo que algunos feriados pueden cambiarse de fecha.

Enero

Sábado 1° de enero - Año Nuevo. Es no laborable y no se corre de fecha.



Jueves 6 de enero - Día de Reyes. No se corre de fecha pero es laborable.



Febrero

28 de febrero - Carnaval. Es feriado laborable y no se corre de fecha. El carnaval se fija 40 días antes de la Semana Santa, también conocida como Semana de Turismo.



Marzo

1° de marzo - Carnaval. Es feriado laborable y no se corre de fecha.



Abril

Lunes 11 al domingo 17 de abril - Semana de Turismo o Semana Santa. El viernes 15 de abril es Viernes Santo. Es laborable.



Martes 19 de abril - Desembarco de los Treinta y Tres Orientales. Es un feriado laborable y, como cae martes, la ley 16.805 en la redacción dada por la Ley 17.41 permite cambiarlo, se puede cambiar para el lunes anterior. Por tanto, el feriado se celebrará el lunes 18 de abril.



Mayo

Domingo 1° de mayo - Día de los Trabajadores. Es feriado no laborable y no se corre de fecha.



Miércoles 18 de mayo - Batalla de las Piedras. Es un feriado laborable y, como cae miércoles, la ley 16.805 en la redacción dada por la Ley 17.41 permite cambiarlo, se puede cambiar para el lunes anterior. Por tanto, el feriado se celebrará el lunes 16 de mayo, generando un fin de semana largo.



Junio

Domingo 19 de junio - Natalicio de Artigas. Es laborable y forma parte de los feriados que no se puede cambiar la fecha.



Julio

Lunes 18 de julio - Jura de la Constitución. Feriado no laborable que, a su vez, no puede cambiarse de fecha. Este feriado generará otro fin de semana largo.



Agosto

Jueves 25 de agosto - Declaratoria de la Independencia. Feriado no laborable y no se corre de fecha.



Octubre

Miércoles 12 de octubre- Día de la Raza. Forma parte de los feriados laborables que se pueden correr de fecha. Por ello, se celebrará el lunes 10 de octubre, generando un nuevo fin de semana largo.



Noviembre

Miércoles 2 de noviembre - Día de los Difuntos. Feriado laborable. No se corre de fecha.



Diciembre

Domingo 25 de diciembre - Navidad o Día de la Familia. No se corre de fecha y es feriado no laborable.