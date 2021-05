La actividad física es "esencial", dijo Cámara de Gimnasios y reclamó "inmediata apertura"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Cámara Uruguaya de Gimnasios solicitó la "inmediata apertura" de las salas, los clubes, las academias y afines, al considerar que "la esencialidad de la actividad física es fundamental" para la salud de los ciudadanos y para los trabajadores del sector.

"El rubro esta en grave peligro, el 100% de las empresas están hoy cerradas y a muchas les será imposible poder retornar", expresó la cámara a través de un comunicado. "Acá no estamos hablando solo de propietarios que deberán cambiar de camino sino del personal y proveedores que quedarán desocupados y en situación dramática", agregaron.



En el texto se asegura que algunos trabajadores del sector debieron "vender sus materiales de trabajo para poder comer", mientras que otros "están concurriendo a ollas populares".



"Todo esto debido a una situación que no comprendemos y que hasta el día de hoy no hemos recibido ningún tipo de explicación del porqué de la medida", expresaron.



Por otra parte, detallan que algunos países "con más experiencia" que Uruguay, han declarado "esencial" a los rubros que están relacionados con la actividad física, para combatir problemas como la obesidad, la hipertensión, la depresión, las enfermedades cardíacas, entre otras.



"Somos un innegable eslabón en la cadena de la medicina preventiva, aconsejado tanto en enfermedades físicas, como mentales", indicaron. "¡El sector se muere, la gente se condena y la responsabilidad es de todos!", agregaron.

La actividad física en gimnasios, academias, salas, clubes y afines está suspendida luego de que el gobierno solicitara su cierre en el marco de un conjunto de medidas definidas para disminuir los casos de coronavirus.



El miércoles 12 de mayo se decidió extender la medida, en principio, hasta el 24 del mismo mes. Antes de esa fecha las autoridades del Poder Ejecutivo volverán a analizar los números de la pandemia para definir si permiten la reapertura dentro de protocolos estrictos a las actividades deportivas.