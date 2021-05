Delgado dijo que esta semana se resolverá si se mantienen o extienden medidas por COVID

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que esta semana se resolverá si se mantienen o no las medidas anunciadas días atrás en el combate al coronavirus, entre las cuales se encuentra el cierre de clubes y gimnasios.

“Medidas nuevas en este caso nadie está pensando. El tema es se mantienen o no se mantienen las medidas que están vigentes, aprobadas por el Consejo de Ministros hace casi 15 días atrás. Se prorrogaron hasta el 16 de mayo y eso es lo que se va a estar evaluando. Previamente al fin de semana se va a evaluar si continúan o no", dijo Delgado a la prensa.



Delgado descartó la implementación de nuevas medidas. "No estamos hablando de nuevas medidas, sino si continúan o no" las vigentes, dijo.



En ese sentido añadió que "fue muy sensato el mensaje de ir monitoreando en períodos cortos, porque ahí también vamos a monitorear cómo está el avance de la pandemia en Uruguay".

Días atrás Delgado había dicho que dentro del gobierno están "convencidos" que "es necesario generar el escape de la actividad física como elemento vital, sobre todo en momentos de angustia y de poca actividad, movilidad, y mucho encierro”, por lo que agregó que “el deporte y la salud están asociados y con los protocolos del caso son las cosas que estarán arriba de la mesa para buscar solución”.