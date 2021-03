Acosta, el pibe que admiraba a Cavani y le dijo "no" al fútbol portugués para defender a la Celeste

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Franco Acosta nació el 5 de marzo de 1996. Falleció 25 años y un día después tras intentar nadar el Arroyo Pando junto a su hermano, quien sí logró salvarse. Atrás quedó una vida y el futbolista que soñaba con ser como Edinson Cavani.

"Caco", como lo apodaban, se crió en La Unión. Hijo de padres separados, destacó siempre la importancia que tuvieron sus abuelos paternos. "Son los que me hicieron jugar al fútbol, esto se lo debo a ellos", dijo a El País a fines 2014 cuando se disponía a defender a la selección por el Sudamericano sub 20.

Su abuelo lo llegó a jugar a Córcega, donde hizo todo el baby fútbol. Siempre jugó delantero, porque no concebía otra cosa: "Me gustaba hacer goles", comentó entre risas y con algo de la timidez que tanto lo caracterizaba.



Tras el baby, quiso probar suerte en el fútbol. Lo invitaron a ir Danubio, fue, pero no lo convenció "el ambiente". Probó en Fénix y ahí sí se sintió como en su casa. Acosta gambeteó categorías y saltó a la Primera División albivioleta casi sin darse cuenta. "Evité varias divisionales: Quinta, Cuarta y Tercera. Cuando me llamaron no lo podía creer", contó.



Debutó en Primera con apenas 17 años. Jugó 20 partidos con el equipo principal, sorprendió por su velocidad y habilidad, y tras tres goles y muy buenas actuaciones en las selecciones juveniles de Uruguay fue transferido a Villarreal de España.



Con la Celeste en el Sudamericano sub 17, donde la selección fue cuarta, convirtió ocho goles en ocho partidos. En el Mundial, donde el equipo se metió entre los ocho mejores, marcó cuatro en cinco juegos. Ya en sub 20, puso cuatro gritos en nueve juegos en el Sudamericano y un tanto en cuatro en el Mundial.



En el "Submarino Amarillo" estuvo cuatro temporadas, de 2014 a 2017, en el equipo B. Luego pasó al Racing de Santander por una temporada también para jugar en el equipo de reserva. Desde 2018 estaba en nuestro país. Jugó en Boston River (2018), Plaza Colonia (2019) y Atenas de San Carlos (2020).

El ídolo

Edinson Cavani. Foto: Reuters

Acosta no ocultó a El País en una de sus primeras entrevistas su admiración por el "Matador". "Lo que más admiro de Edinson Cavani es la potencia que tiene para sacarse rivales de encima y entrar al área... ¡Es impresionante!".



También señaló que tenía debilidad por Neymar. "Apuesta más a la habilidad que a la fuerza. La verdad es que tiene una técnica bárbara. Intento copiarle algunas cosas", confesó.



"Esos dos jugadores me gustan y están por encima del resto. Cavani me fascinó desde que lo vi jugar en la selección", subrayó entonces.