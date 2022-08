Acompañados por bomberos, dueños de locales ingresan desde hoy al Punta Shopping

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Varios dueños de locales del Punta Shopping pudieron ingresar hoy al centro comercial tras el arrasador incendio, informó este jueves de mañana el coordinador del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) de Maldonado, Mauricio Souza.

Puntualizó que solo podrán entrar a "aquellos lugares que no presentan riesgo, siendo acompañados por personal de Bomberos", declaró en rueda de prensa consignada por FM Gente. "Hay un importante material en su interior que se les entrega a los propietarios", puntualizó.



Consultado sobre la demolición anunciada, Souza dijo que "ya se está trabajando por parte de arquitectos del shopping, en coordinación con arquitectos de Tienda Inglesa". Este análisis se suma al relevamiento que hizo Bomberos días atrás. Hasta el momento, "hubo reuniones de planificación" pero restan las "sugerencias" de Bomberos "cuando se haga el acta de entrega de la estructura a la Gerencia" del Punta Shopping.

Lo que se busca ahora, explicó De Souza, es "eliminar" aquello que se considere "riesgo inminente" por parte de personal "competente". Además, se trabajará en el "apuntalamiento" en algunos lugares, así como el "retiro" de escombros. El objetivo es "mantener aquellas estructuras que no fueron dañadas", aseguró.



Respecto al derrumbe previsto en la zona donde está ubicada Tienda Inglesa se hará "con mucho cuidado", buscando de que "todo el material afectado caiga en su interior" del supermercado.



Será un trabajo "de largo aliento, muy planificado, muy lento, tratando de que lo que se vaya retirando no vaya afectando estructuras que no fueron dañadas".