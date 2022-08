A cinco días del incendio en Punta Shopping, ¿cómo está hoy?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras el incendio iniciado el pasado sábado en la Tienda Inglesa de Punta Shopping, gran parte del edificio quedó afectado. La directora de urbanismo de la Intendencia de Maldonado, Soledad Laguarda, dijo a El País que ambas empresas están “analizando hasta donde llega la demolición”, que es “inminente”.

A cinco días del inicio del incendio, algunas partes del centro comercial parecen intactas; otras, ya son historia. En los siguientes videos se ve la misma zona del edificio en pleno fuego arrasador y cómo está a día de hoy.

Punta Shopping tras el incendio. Foto: Dirección Nacional de Bomberos

Punta Shopping tras el incendio. Foto: Dirección Nacional de Bomberos

Punta Shopping tras el incendio. Foto: Dirección Nacional de Bomberos

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, dijo este miércoles que el tiempo de la reconstrucción del Punta Shopping y Tienda Inglesa tras el incendio “es de un año”.



“Uno de los dueños y representantes del shopping y el CEO principal de Tienda Inglesa acordaron rehacer de vuelta tanto el shopping como la tienda en condiciones más modernas incluso, y saben que eso es un proyecto que lleva un año”, aseguró el jerarca.



“Mientras tanto se está trabajando en una situación provisoria, que les pedimos que hicieran unos planos. La intendencia aportó algunas ideas, ellos aportaron otras, y seguramente este jueves podremos anunciarlo”, sostuvo.



“Ojalá, porque eso implica la posibilidad de que parcialmente algo pueda abrir antes de la temporada que viene”, indicó Antía.

Punta Shopping tras el incendio. Foto: Dirección Nacional de Bomberos

Punta Shopping tras el incendio. Foto: Dirección Nacional de Bomberos

Punta Shopping tras el incendio. Foto: Dirección Nacional de Bomberos

Por otra parte, según la Intendencia de Maldonado, los directivos del Shopping y la cadena de supermercados había pedido funcionar dentro del Centro de Convenciones.



“Dijimos rotundamente que no lo veíamos, que no estábamos de acuerdo, que eso había sido una fuerte inversión de la Intendencia de Maldonado, ahí invertimos más de US$ 50 millones entre obra y tierra, para un proyecto de desarrollo de potencial del departamento en el sector turístico”, afirmó Antía.

Punta Shopping tras el incendio. Foto: Dirección Nacional de Bomberos

Punta Shopping tras el incendio. Foto: Dirección Nacional de Bomberos