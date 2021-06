El 54% ve "positivo" a los gremios; Sunca y policías son los que reúnen mayor simpatía

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Pit-Cnt se prepara para un paro general nacional de 24 horas. Su objetivo es detener las actividades a pleno durante todo el día de mañana, como acción de lucha y protesta, para reclamarle al gobierno mejores acciones para controlar la pandemia, y dar soluciones a los efectos sociales, económicos y laborales que viene generando el coronavirus.

La decisión de los dirigentes desató la discusión en el ámbito político sobre la necesidad y oportunidad de la protesta, en un escenario donde desde el gobierno se remarca que hay varios actores que han salido a “politizar la pandemia” para buscar réditos electorales futuros.



En medio de esto, sale a la luz un estudio de opinión pública de Opción Consultores sobre la imagen que la población tiene del movimiento sindical. El estudio, al que accedió El País, concluye que el 54% considera que los sindicatos cumplen una función “positiva” o “muy positiva” en la sociedad uruguaya, mientras que un 32% cree que tienen un papel “negativo” o “muy negativo”.

El porcentaje de aceptación a los sindicatos asciende a 68% entre las personas de 18 a 34 años. También es mayor entre los desocupadas y los de nivel socioeducativo más alto.



Los datos muestran que quienes votaron a Daniel Martínez en la última elección nacional tienen menos rechazo hacia la función sindical: 10%. Y este número se eleva a 52% entre aquellos que eligieron al hoy presidente Luis Lacalle Pou.

El estudio analiza cuáles son los sindicatos con mejor valoración en la población. Allí el gremio de la constitución (Sunca) recoge un 42% de simpatía, seguido por el sindicato de los policías (Sifpom) con 35%, el Pit-Cnt con 31%, los trabajadores de educación secundaria (Fenapes) con 30% y por último el sindicato de los funcionarios municipales (Adeom) con 23%



Sifpom es el que recoge menos antipatía con un 6%, Fenapes 17%, Sunca 18% y cierra Adeom con un 27%. Esto hace que el gremio policial sea el que tenga el mejor saldo a favor entre los estudiados con +29 seguido del Sunca con +24.



En tanto, la sindicalista más valorada es Patricia Rodríguez, con un saldo positivo de +25 (Sifpom), seguida por Fernando Pereira con 0 y Marcelo Abdala con -4 (Pit-Cnt), Valeria Ripoll (Adeom) con -3 y Joselo López (COFE) con -15.

ovilización del Sindicato de la Construcción en Montevideo. Foto: Archivo El País.

La presidenta del sindicato policial, Rodríguez, dijo a El País que esto se debe al trabajo que han realizado en los últimos años, logrando -según ella- colocar la voz del gremio en la opinión pública.



“Hemos tendido a mostrar el detrás del uniforme de los trabajadores. Humanizar al policía y así contar lo que ocurre en el día a día, y cómo se pone en riesgo la vida. La gente nos lo reconoce y nos dice: ‘Es por ahí. Qué bueno que no se politicen’”, contó Rodríguez.



Sifpom fue protagonista de un diferendo interno en el Pit-Cnt cuando la Mesa Representativa decidió suspender su actividad dentro de la central. Esa decisión fue revertida luego de tomar estado público el tema.

Para el secretario general de COFE (gremios públicos), Joselo López, ese episodio catapultó la figura del sindicato policial y a su presidenta. “Estoy seguro que si no pasaba todo este lío que se armó, Patricia Rodríguez no era la dirigente con mayor valoración pública. Quedó como víctima de una acción del Pit-Cnt. Lo mismo que pasa con Richard Read. Como está fuera del movimiento sindical, tiene una buena imagen. Ahora los que estamos metidos todos los días en la jugada, normalmente somos los que recibimos los palos”, comentó a El País.



El presidente del Pit-Cnt, Pereira, en tanto, dijo que hubo expresiones públicas del partido de gobierno que buscan afectar la imagen sindical. El senador blanco Sebastián Da Silva, por ejemplo, ha dicho que Pereira no trabaja.

“Si yo empiezo a decir que los senadores no trabajan, probablemente gane en popularidad con una parte de la sociedad que no quiere nada con el Parlamento, pero pierde la democracia. Si hay ese porcentaje que cree que el PIT cumple una tarea importante estamos en una democracia sana, porque obviamente que hay una parte de la sociedad que no quiere saber nada con los sindicatos. Y hay una parte más dura que el sindicato que más le gusta es el que no existe, como planteaban en los 90”, comentó Pereira en diálogo con El País.

Fernando Pereira, presidente del Pit-Cnt. Foto: Fernando Ponzetto

El presidente del Pit remarcó que no ve en esa línea al presidente Lacalle Pou. Pero sí a senadores de relevancia como Graciela Bianchi, Da Silva y por momentos Jorge Gandini. “Dicen que el paro es para juntar firmas por la LUC. Nosotros no precisamos un paro para llegar a las firmas de la LUC. Si lo precisáramos lo haríamos explícitamente”, dijo.



La encuesta de Opción fue telefónica y de alcance nacional. Se realizó entre el 13 y el 15 de mayo, a mayores de 18 años. Se trató de 825 seleccionados los que opinaron, con un muestreo aleatorio simple. El margen de error es de +/- 3,5% y cuenta con un nivel de confianza del 95%.

Ripoll y Rodríguez generan más simpatía en votantes de Lacalle La presencia de mujeres en los ámbitos de dirección sindical aún es ampliamente menor que la de los hombres. Por eso, de los encuestados por Opción, el 72% no logró identificar sindicalistas mujeres. La más recordada fue Valeria Ripoll (Adeom), con un 21% de las respuestas, aunque más de la mitad no supo su nombre. Patricia Rodríguez (sindicato policial) fue la segunda, con un 9%. De todos modos, esta última fue la que reunió más simpatía (28%) dentro de una lista cerrada entre Fernando Pereira (26%), Marcelo Abdala (23%) Ripoll (19%) y José Lorenzo López (8%).



Al analizar los datos por voto de las elecciones, las mujeres son quienes reciben mejor aceptación entre quienes eligieron a Lacalle Pou.



Rodríguez recoge un 32% de simpatía de los votantes de Lacalle Pou y un 25% de los de Martínez. Ripoll tiene 28% y 13%, respectivamente.



“Muchas veces no se quiere a Adeom porque molesta que se le haga conflictos a la administración del Frente, la que gobierna hace 30 años. A nosotros poco nos importa qué partido gobierne, es nuestra obligación denunciar cuando algo está mal”, dijo Ripoll a El País.



“Mi objetivo fundamental es revertir la imagen del trabajador municipal. Personalmente nunca tuve un cuestionamiento en la calle. Todo lo contrario, la gente te re da para adelante. Discrepar con las resoluciones mayoritarias del Pit-Cnt ha sido importante. Lo hemos hecho de forma franca y sin sabotear, pero dejando en claro que no hay una sola visión”, agregó.

Así lo ven.

fernando pereira Presidente del Pit-Cnt “Si yo empiezo a decir que los senadores no trabajan, probablemente gane en popularidad con una parte de la sociedad que no quiere nada con el Parlamento, pero pierde la democracia”.

josé lorenzo lópez Secretario general de Cofe “Rodríguez quedó como víctima de una acción del Pit. Lo mismo que pasa con Read que esta distante del Pit. Los que estamos todos los días en la jugada, somos los que recibimos palos”.

Valeria ripoll Secretaria general de Adeom “Muchas veces molesta que se les haga conflictos al FA. A nosotros poco nos importa el partido que gobierne. Personalmente, nunca tuve un cuestionamiento en la calle. Todo lo contrario”.