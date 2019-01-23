Van por guardia gremial ante paros en limpieza

Negociación municipal

En Adeom señalan que Martínez “reculó” en su propuesta.

N. GONZÁLEZ KEUSSEIAN

Luego de sus vacaciones, el intendente de Montevideo Daniel Martínez lanzó una polémica propuesta para declarar esencial la limpieza tras un paro del sindicato municipal en la recolección de residuos que dejó a la ciudad sin el servicio durante casi una semana.

Sin embargo, ayer finalmente, el Pit-Cnt y la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) conocieron oficialmente la pretensión de la administración de Martínez: establecer una guardia gremial en el servicio de limpieza para que la población no se vea afectada cuando el sindicato disponga una paralización.

Si bien hubo acuerdo de todas las partes en crear una comisión para estudiar y definir la propuesta de la IMM, en Adeom señalaron que Martínez "reculó" en su propuesta inicial de decretar la esencialidad del servicio. Los dirigentes sindicales desconocen aún la propuesta de la Intendencia y en lo previo ya parecen tener matices con la administración sobre la cantidad de funcionarios que deberían disponerse para mantener una guardia gremial.

La secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll, explicó a El País que en anteriores oportunidades, la comuna dispuso que la guardia mínima tenía que ser de un 100% de los trabajadores ante las "carencias" que existen en el sector. Para Ripoll, Martínez "es un intendente que ha estado ausente en todos los temas", y cuando regresó de sus vacaciones y realizó una conferencia de prensa para explicar su propuesta, "basó la misma en querer decretar la esencialidad en un servicio que no tiene ningún elemento y lo dice claramente la OIT, para que haya decreto tiene que haber riesgo sanitario y peligrar la vida", apuntó la sindicalista.

Por su parte, el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, señaló que "no se puede comparar una esencialidad en el servicio de limpieza con otras esencialidades como en UTE porque no tienen el mismo impacto y así lo manifiesta la Organización Internacional del Trabajo (OIT)".

El director de Gestión Humana y Recursos Materiales de la IMM, Eduardo Brenta, señaló tras lograr conformar las dos comisiones (guardia gremial y salubridad) que desde la comuna se busca "evitar situaciones de declaraciones de esencialidades", por eso, se planteó la necesidad de analizar la creación de una guardia gremial para que se garanticen los servicios mínimos y se eviten situaciones de emergencia sanitaria.

Martínez tampoco descartó que ante eventuales conflictos en los que se interrumpa la recolección, la comuna cuente con "pliegos licitatorios" de empresas privadas para cumplir con el servicio.

Percepción.

La percepción de la población sobre la limpieza de la ciudad de Montevideo ha mejorado. Es que según los resultados de una encuesta de opinión pública realizada en octubre del año pasado por Equipos Consultores, el 40% de la población aprueba la gestión de la Intendencia en materia de limpieza.

En contrapartida, un 34% la evaluó negativamente. Por otro lado, según la encuesta, el 66% de la población considera que la cuadra en la que vive "está limpia y muy limpia". Esa cifra aumentó un 12% con respecto a la anterior evaluación que la ubicaba en 54%. Actualmente, el 17% de la población considera que la cuadra en la que vive está sucia o muy sucia. En materia de recolección de residuos, un 44% considera que la recolección viene mejorando, contra un 17% que opina que viene empeorando.

Denuncian incumplimiento de convenio sobre la salubridad

En Adeom denuncian que la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) incumple con un convenio de 2017 sobre las condiciones de salubridad con la que deben contar los funcionarios municipales que trabajan en la Disposición Final de Residuos. Por eso ayer, en la reunión junto al Pit-Cnt, la IMM y el Ministerio de Trabajo, además de aprobar una comisión para estudiar la guardia gremial, se presentó una propuesta que luego fue aprobada para seguir la situación del sector. Según el acta del acuerdo a la que accedió El País, se definió crear una comisión de "seguimiento" de lo acordado en enero de 2017 con énfasis en "insalubridad". En este sentido, se invitará a formar parte de la instancia al Ministerio de Salud Pública (MSP), a la Facultad de Medicina y a la Inspección General de Trabajo y de Seguridad Social. La misma, según se acordó en la propia Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) sesionará los miércoles de 15:30 a 17:30 horas y los viernes de 10:00 a 12:00 horas. Un funcionario municipal denunció a El País que en la usina de Felipe Cardoso no se cuentan con las mínimas medidas de prevención e higiene laboral. Por ejemplo, recordó que el año pasado se encontraron los restos de una persona fallecida. En 2015, antes del acuerdo de salubridad, los municipales denunciaron públicamente que había aparecido la pierna de un niño o una niña, situación que derivó en una denuncia formal de Adeom.