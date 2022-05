Sindicato de Montecon definió paro de 24 horas ante falta de acuerdo con Ministerio de Trabajo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El sindicato de Montecon definió un paro de 24 horas a partir de las 19:00 horas de este jueves, tras no llegar a un acuerdo en la redacción del acuerdo en el que se trabajaba con el Ministerio de Trabajo para desactivar el conflicto desatado por el anuncio de 150 despidos en la empresa que opera en los muelles públicos del puerto de Montevideo.

"El Ministerio retiró sus propuestas de la mesa", dijo a El País Martín García, presidente del sindicato de Montecon, que se está movilizando en la puerta de la cartera en la tarde de este jueves. El consejo ejecutivo del Supra se reunirá más tarde este jueves para evaluar cómo continuará la situación.



Según informaron a El País fuentes vinculadas a la negociación, el Ministerio no asegura por escrito el mantenimiento de las fuentes laborales y esto llevó a foja cero la negociación con el sindicato.



Además, la cartera pidió a Montecon que, al menos por un tiempo, no reduzca los jornales asegurados de los trabajadores y los mantenga en promedio en 25 al mes, dieron las fuentes. Esto no conformó a la empresa, porque no se ofreció una contrapartida por las pérdidas que les generó el acuerdo del gobierno con Katoen Natie.



Según supo El País, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, decidió ayer intervenir personalmente en el conflicto en el Puerto en momentos en que el país exporta una cosecha de soja considerada histórica en el sector y la terminal goza de gran dinanismo.

Este miércoles, en la residencia de Suárez y Reyes se realizó una reunión con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, el ministro José Luis Falero y el subsecretario Juan José Olaizola (Transporte), el ministro Pablo Mieres, el subsecretario Mario Arizti y el director Federico Daverede (Trabajo) y el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo.



La última fórmula que se manejaba para desactivar el conflicto consistía en tres partes: un seguro especial de desempleo para los 150 trabajadores de Montecon que serían despedidos de hasta un año de duración abonando el 70% de las retribuciones. Por otro, la posibilidad de que la Terminal Cuenca del Plata (TCP) contratara a 77 personas y que la ANP tome en cuenta a los trabajadores de Montecon para llenar unas 50 vacantes.



Previo a la decisión del sindicato de Montecon de activar el paro, el Ministerio de Trabajo recibió la confirmación de TCP respecto a la posibilidad de aumentar a 110 los cupos de trabajadores que serían absorbidos.