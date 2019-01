Trabajadores de DGI realizan paro y marcharon hasta la Torre Ejecutiva

Decenas de trabajadores de la Dirección General Impositiva (DGI) se concentraron en la Torre Ejecutiva este jueves para reclamar por lo que ellos entienden como una pérdida salarial para los funcionarios propuesta por la DGI en el marco de la negociación colectiva.



Los trabajadores indicaron a través de una proclama -leída durante la concentración- y de un comunicado enviado a los medios de comunicación, que la dirección de DGI y el Ministerio de Economía (MEF) "no flexibilizaron su postura y continúan con el intento de rebaja salarial", después de las instancias de negociación en el Ministerio de Trabajo.

"La Administración introdujo cambios en las metas institucionales otorgando aumento en el salario anual de $ 175.000 a los directores y una rebaja salarial para la casi totalidad de los funcionarios, no respetando condiciones salariales ya acordadas", indicaron los funcionarios.



A la Torre Ejecutiva llegaron con pancartas que en letras rojas reclamaban: "No al decretazo del MEF" y "No a la rebaja salarial". Al presidente de la República, Tabaré Vázquez, le solicitaron que no firme el decreto con el que "el MEF pretende laudar esta situación" ya que "impone de forma unilateral su postura".



"Creemos que en un sistema democrático las diferencias no se resuelven por imposición ni mediante el uso abusivo del poder sino dialogando y negociando de buena fe", agregaron.



Durante la movilización, que se inició a las 15:00 de este jueves, se llevó a cabo un paro de actividades en la DGI. La semana pasada como medida de protesta ocuparon la sede ubicada en Colonia y Cassinoni y el tercer piso del MEF.

Aidemar González, presidente del sindicato, explicó el origen de los reclamos: en la DGI hay una partida salarial –que asciende al 15% de lo que cobra cada trabajador- que está asociada a metas. Ahora la administración quiere que ese porcentaje se ate al cumplimiento de objetivos institucionales, como el de recaudación que cada año marca el Ministerio de Economía a la DGI.



“Entendemos que es una rebaja salarial porque en los últimos años la meta de recaudación que fija el MEF para la DGI no se ha cumplido y por tanto incorporar dentro del 15% ese porcentaje es reducirnos el salario porque sabemos a priori que eso no se va a cumplir, porque no se ha cumplido en los últimos años”, dijo González a El País.