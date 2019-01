Supermercados piden a Murro "laudar" convenio con Fuecys antes de fin de año

La Asociación de Supermercados pide al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, "laudar" el conflicto con la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys) antes de fin de año para evitar ocupaciones durante las fiestas.

Daniel Menéndez, dirigente de la Asociación, dijo a El País que los empresarios sienten "una mezcla de dolor e impotencia" porque se "dieron cuenta" que "el sindicato nunca quiso negociar sensatamente". En este sentido, señaló que el 6 de agosto tuvieron la primera reunión para acordar el convenio salarial y que "ya en esa época, en septiembre, amenazaban con que íbamos a tener piquetes en Navidad si no llegábamos a un acuerdo. Eso demuestra que nunca hubo voluntad de llegar al acuerdo".

El problema clave de la negociación es el beneficio por antigüedad. Mientras que Fuecys reclama un monto cercano a los $340, las empresas proponen abonar $310. "Ahora se dio que la semana pasada, el ministro Murro con su puño y letra redactó una propuesta de acuerdo y nosotros la tomamos casi en su totalidad. Nos ubicamos en una situación casi de sector dinámico, cuando notoriamente no los somos. Mejoramos la antigüedad y el presentismo, pero la asamblea de Fuecys no la aprobó", recordó Menéndez.



Según el empresario, en la reunión de ayer "el ministro vuelve a pedir un esfuerzo a las empresas, las empresas toman eso, hacen un esfuerzo adicional con diferentes internas -porque hay empresas que no pueden soportar este costo laboral- y aún así, se llegó a hacer una mejoría para que Murro pueda cerrar el tema y no lo logró".



Por eso, "ahora no nos queda nada más que esperar a que el Ministerio laude y procurar para fin de año, si se dieran situaciones de conflictividad, asegurar a los clientes y al personal el mejor de los servicios".



Según Menéndez, "Fuecys pide un dinero que no se puede dar". "Nosotros hicimos una propuesta. Si podemos llegar al dinero que ofrecemos, estamos preservando las fuentes de trabajo, porque más, nos pone en riesgo. Con las ventas en caída y un futuro que no augura mejores situaciones, porque el turismo en 2019 no va a ser lo mismo que en 2018 y 2017, se nos va a complicar el año".



Según el empresario, "no se trata solo de 40 pesos" de aumento, sino que "estamos hablando de que para las empresas es un impacto de 6 a 8 millones de dólares por año", lo que "impacta directamente en la rentabilidad de las empresas, y algunas no la tienen".



Si bien hoy hay una nueva instancia para intentar acercar a las partes en la que el Poder Ejecutivo presentará una propuesta o la posibilidad de volver a una iniciativa anterior, está más cerca la posibilidad de que el sindicato inicie una serie de medidas en protesta. La primera sería un plan de ocupaciones parciales de supermercados en la previa a la Navidad y fin de año, según confirmaron a El País en Fuecys.



En caso de que no se alcance el acuerdo, la alternativa es que el gobierno decrete el ajuste.