Sindicato de Montecon extiende paro y reitera reclamo de que se aseguren puestos de trabajo

El sindicato de Montecon resolvió este martes extender el paro general que había comenzado el sábado, por 24 horas más, hasta las 19:00 de mañana y establecer un cuarto intermedio en la asamblea que se estaba manteniendo, informó Subrayado (Canal 10) y confirmó a El País el presidente del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra), Álvaro Reinaldo.

Asimismo, en una reunión realizada este martes entre la empresa portuaria Montecon y el Supra se notificó del envío de 108 trabajadores de diversos sectores al seguro de paro desde este miércoles. “Con nombre y apellido”, señaló Reinaldo.



"Esto es parte de lo que se había anunciado", dijo a El País Martín García, presidente del sindicato de Montecon, en referencia a lo dado a conocer el lunes por parte del Ministerio de Trabajo sobre un seguro de paro especial a los trabajadores que sean afectados. Sin embargo, indicó, hay diferencias.



Una de ellas es que "la empresa va a tercerizar tres sectores" y la otra es que la intención expresada por Terminal Cuenca del Plata y la Administración Nacional de Puertos respecto a absorber trabajadores, no contempla al 100% de los que perderán su empleo en Montecon.

"En esta primera tanda sí, pero no en una siguiente etapa, que sabemos que va a suceder por el simple hecho de la aplicación de los protocolos (de atraque en el puerto de Montevideo). Esos puestos estarían contemplados en el seguro de paro especial, pero no en puestos de trabajo efectivos y nosotros lo que queremos son los puestos de trabajo", enfatizó.



Para García, "por mejor que sea el seguro" no equivale a un puesto de trabajo. "Hay gente con 30 y pico de años ahí adentro, no saben hacer otra cosa", dijo.

Este miércoles, a las 10 de la mañana se reunirá el Consejo Ejecutivo del Supra, a las 11 el de Montecon y más tarde volverán a conversar con el Ministerio de Trabajo, dijo García. A las 15, en tanto, la asamblea del sindicato de Montecon levantará el cuarto intermedio dispuesto hoy para ver si se lograron más avances.