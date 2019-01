Sindicato del Correo retomó reparto de paquetes pero con limitaciones

La asamblea del sindicato del Correo decidió este jueves retomar a partir del viernes la distribución de paquetes pero no lo hará donde hoy falta personal como forma de “dejar en evidencia” las carencias que existen, informó a El País el presidente del gremio, Juan González. También resolvió no hacer horas extras lo que afectará la distribución de correspondencia simple.



El correo estatal tiene 1.900 funcionarios y perdió 200 en menos de tres años. Para 2019 se espera que haya otros 80 retiros, lo que agravará la carencia de personal, explicó González.



A partir del próximo 28 de febrero ya no puede ingresar personal al Estado, por tratarse de un año electoral por lo que el gremio espera que pueda haber algún ingreso antes de ese fecha. El sindicato hará un “mapeo” de las carencias que existen y le dará amplia difusión, dijo González.



A principios de año se realizó un llamado al que se presentaron 50.000 personas para crear una lista de “prelación” para los ingresos al organismo pero no se verificó ninguno.



El sindicalista dijo que en el mundo ya está laudada la discusión de que los países tienen que tener un servicio universal de correo y que eso requiere la existencia de un subsidio estatal y brindar el servicio en las localidades más pequeñas.



“El Ejecutivo tendrá que dar la cara y hacerse responsable y decir qué no puede haber servicio universal. En un servicio postal el personal es determinante”, sostuvo González. El negocio postal tiene varios segmentos atractivos y una muestra de ello es que hay 70 empresas que se dedican al rubro en un país relativamente poco poblado como Uruguay, opinó.



Se habían llegado a acumular más de 15 toneladas de encomiendas y paquetes sin repartir. La semana pasada los trabajadores postales llegaron incluso a ocupar las oficinas centrales del Correo en la esquina de Buenos Aires y Misiones. Los trabajadores también reclaman la reconstitución de la carrera administrativa porque, sostienen, hace 30 años que no hay pasaje de grado.



En 2016, en el marco de unas complejas negociaciones salariales en el Correo, se llegaron a acumular 10 toneladas de toneladas de encomiendas y paquetes sin repartir.