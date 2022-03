Sindicato acusó al FA de utilizar a la Policía "con fines políticos" por referéndum

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Frente Amplio dio a conocer la semana pasada 50 denuncias de abuso policial y exigió una respuesta del ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Este martes, el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom) dijo que hubo una "utilización de la Policía con fines políticos", y añadió: "No tuvieron reparo en dañar gratuitamente la imagen de quienes arriesgan su vida todos los días por los uruguayos".

"Cuando un policía se juega la vida por un ciudadano, no pregunta a qué partido pertenece. Este sindicato no va a permitir que se atribuyan 'abusos' sin tener la más mínima prueba", indica el comunicado.

Además, critica que se hizo una conferencia de prensa "para presentar 50 casos en los que no hay ni un solo policía formalizado. Son casos de 2020 y 2021, con las garantías de ser investigados por la Fiscalía General de la Nación".



En ese sentido señala: "Lo que sí sabemos es que se trata de denuncias de detenidos por cometer delitos. Lo que sí sabemos es que 47 de los 50 denunciantes tiene profusos antecedentes penales. Lo que sí sabemos es que 45 de los 50 denunciantes fueron condenados por el delito por el que fueron detenidos".

El sindicato también dice que, "desde el inicio de esta campaña por el referéndum, lamentablemente, se han escuchado distintas voces enfatizando en que los cambios vinculados a la Policía, relativos a su accionar", los "envalentonaron para cometer abusos contra la ciudadanía".



Y agrega: "Sin embargo, la gente no se creyó ese falso relato y los sondeos de la opinión nos siguen ubicando como la segunda institución que más confianza inspira en la gente".

Asimismo, comenta que "duele escuchar voces políticas tratar al policía de anti pobre, cuando más de 1.500 policías viven en asentamientos solo en el área metropolitana, (y) recurren al multiempleo para llegar a fin de mes y viven con lo justo".



"Nosotros peleamos por salario, vivienda, condiciones de trabajo, jubilación de calidad, como lo hace cualquier otro sindicato. Pero también es dignidad para el trabajador policial no ser estigmatizado, discriminado y prejuzgado por la función que realiza. No lo merece ni el policía ni su familia. Dignidad es no ser tratado gratuitamente de abusador, valorar su entrega, su sacrificio, su esfuerzo y respetar a sus muertos en el cumplimiento del deber", agrega.